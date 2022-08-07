فيديو وفاة الطبيبة السعودية عفاف فلمبان وصديقتها لينا طه غرقاً، في الساعات الأخيرة تناقلت العديد من وسائل الإعلام السعودية، خبر وفاة الطبيب السعودية عفاف فلمبان وصديقتها لينا طه غرقا، اثناء محاولتها في إنقاذ فتاتين من الغر، حيث تعد الطبيبة عفاف من الاطباء الأكفاء في تخصص نساء وولادة، حيث تم فتح باب التحقيق من قبل السفارة السعودية بتفاصيل الحادث.

من هي عفاف فلمبان ويكيبيديا

تعتبر عفاف فلمبان شخصية معروفة وبارزة في المملكة العربية السعودية، تعمل في احدى مستشفيات المملكة أخصائية نساء وولادة وعقم، يعرف عنها أنها طبيبة إنسانية معطائه تساعد المرضى،في الأربعينات من عمرها، وقد برز اسمها أكثر من مرة عبر منصات التواصل الاجتماعي، كأحد أفضل استشاريات نساء وولادة في المملكة، حيث شاركت في العديد من المبادرات الخيرية في مختلف مناطق السعودية.

عفاف فلمبان السيرة الذاتية

تعتبر عفاف فلمبان أحد أبرز الشخصيات في مجال الصحة، وفي الساعات الأخيرة أصبحت محط اهتمام الكثير وذلك بعد الاعلان عن وفاتها، وأبرز المعلومات حول عفاف فلمبان.

الاسم: عفاف فلمبان.

الجنسية: تحمل الجنسية السعودية.

العمر: منتصف الأربعينات.

تاريخ الوفاة: توفت في التاسع من أغسطس 2022 م.

المهنة: استشارية النساء والولادة والعقم والإنجاب.

اللغات الأخرى: اللهجة السعودية اللغة الإنجليزية.

الديانة: الإسلام.

المعتقد الديني: أهل السنة والجماعة

سبب وفاة عفاف فلمبان وصديقتها لينا طه

تداول العديد من رواد منصات التواصل الاجتماعي خبر وفاة عفاف فلمبان وصديقتها لينا طه، وذلك بعد تعرضهما إلى الغرق في بحر حدة، أثناء محاولتهم لانقاذ فتاتين يصارعن الموت في البحر، كما قامت عفاف فلمبان بمحاولة إنقاذه ولكن دون جدى، حتى لحقت بها صديقتها لينا طه، وبعد عدة محاولات قد عجزت عن الانقاذ وتحقن بالفتيات، وتم نشر فيديو فيديو وفاة الطبيبة السعودية عفاف فلمبان وصديقتها لينا طه عبر منصات التواصل الإجتماعي.

فيديو وفاة الطبيبة السعودية عفاف فلمبان وصديقتها لينا طه غرقاً

تناقلت الكثير من المواقع فيديو خاص بغرق الطبيبة عفاف فلمبان وصديقتها لينا طه أثناء قيامهم بواجبهم الخيري في إنقاذ فتاتين في بحر جدة ، وقد الله أن يتم نعيهم بعد غرقهم، و سنتعرف على فيديو غرق عفاف فلمبان وصديقتها لينا طه:

ضجت منصات التواصل الإجتماعي السعودية في مساء يوم السبت السادس من شهر أغسطس خبر وفاة الطبيبة السعودية عفاف فلمبان وصديقتها لينا طه غرفا في بحر جدة بعد محاولة إنقاذ فتاتين، حيث تم نعيهم من قبل الكثير من الأطباء والأقرباء.