وفاة العقيد نافع الخليفة المطيري ..من هو نافع المطيري الكويتي ،يعتبر المهندس والشخصية المشهورة نافع الخليفة من ابرز الوجوه في دولة الكويت ،كما أنه عمل لسنوات كثيرة في الجيش الكويتي وهو حاملاً للجنسية الكويتية من أب وأم من نفس الدولة كذلك لم يقصر في أداء واجبه الوطني والحرص على التطوير والتحسين للبلاد ،سنتعرف خلال الاسطر القادمة على التفاصيل.

نافع المطيري الكويتي ويكيبيديا

يعد العقيد والشخصية الوطنية الكويتية نافع الخليفة المطيري من مواليد عام 1982م في الكويت ويحمل جنسية البلاد ويعمل في المجالات العسكرية في البلاد ،كما يمتلك الكثير من الانجازات والتحقيقات الإيجابية للدولة الكويت كذلك أثار خبر وفاته متأثراً بإصابته بفيروس كورونا المستجد موجة من الغضب والحزن في قلوب الملايين من الشعب الكويتي ويتقن اللهجة الخليجية.

وفاة العقيد نافع الخليفة المطيري

انتقل العقيد نافع الخليفة المطيري في بداية عام 2020م إلى دولة فرنسا من أجل إنجاز مهمة وتعرض أثناء أقامته هناك الى الإصابة بفيروس كورونا ،ثم قرر العودة الى الكويت ليمكث في مستشفى جابر الأحمد الذي تلقى بها المراحل الأولى من العلاج ومن ثم ازدادت حالته تعقيداً مما أدى الى تحويله الى وحدة العناية المركزية من أجل إنقاذ حياته ولكن لم تنجح محاولات الأطباء.

سبب وفاة العقيد نافع الخليفة المطيري في الكويت

كما ذكرنا سابقاً عن إصابة نافع الخليفة المطيري بفيروس كورونا ووفاته بتاريخ ال13 من شهر أبريل لعام 2020م مما بث موجة من الحزن في الشعب الكويتي ،كما نتج الفيروس وأضراره الملايين من شعوب العالم والتي كانت بداية ظهوره في دولة الصين وكان يستهدف في بداية تأثيره عضو الرئة ويسبب لها ضيق في التنفس والشعور بالاختناق في كثير من الاوقات للشخص المصاب.

وفاة العقيد نافع الخليفة المطيري ..من هو نافع المطيري الكويتي كما عمل في العديد من المجالات السياسية والعسكرية في البلاد وحصل على الكثير من التكريمات والجوائز الوطنية من الدولة ،وسعيه الدائم لتحقيق النجاح للدولة والنهوض بها في كافة المجالات.