تفاصيل وفاة الفنانة الس ورية أنطوانيت نجيب بعد صراع مع المرض وعمر يناهز 92 عام

تفاصيل وفاة الفنانة السورية أنطوانيت نجيب بعد صراع مع المرض وعمر يناهز 92 عام، تداولت وسائل الإعلام السورية في الساعات الأولى من صباح يوم الأربعاء خبر وفاة الفنانة السورية أنطوانيت نجيب، مما تفاعل الكثير من نشطاء و رواد منصات التواصل الإجتماعي مع هذا الخبر المؤلم جدا، والذي انتشر الألم في قلوب محبيها، والجدير بالذكر بان الفنان أنطوانيت نجيب لها تاريخ طويل في عالم الدراما والتمثيل ، وقد شاركن في العديد من الأعمال الفنية الرائعة، والرائدة، وسنتطرق الى تفاصيل وفاة الفنانة السورية أنطوانيت نجيب .

من هي أنطوانيت نجيب ويكيبيديا

تعد أنطوانيت نجيب احدى الشخصيات التي لامع اسمها بشكل كبير، وذلك بعد الإعلان عن وفاتها، كما وتعد أنطوانيت نجيب فنانة وممثلة سورية الجنسية، ولدت في مدينة درعا في سوريا، تمت والدتها عام 1930، ودخلت الفن في منتصف الستينات من القرن الماضي، وقد شاركت في العديد من الأعمال الفنية اللامعة والرائعة، والتي كان لها نصيب في شهرتها في الساحة الفنية، كونت أنطوانيت نجيب عدد كبير من المحبين، سبب أدائها المتميز على المسرح، والتمثيل، ومن أبرز المسرحيات التي شاركت فيها حط بالخرج”، ومسرحية “أشجار تموت واقفة”.

السيرة الذاتية انطوانيت نجيب

تعد أنطوانيت نجيب أحد أسس الفن السوري، وتعد من الفنانات المخضرمات التي شاركت في العديد من الأعمال الحديثة والقديمة، وفي الآونة الأخيرة تداول الكثير من نشطاء وفاة الفنانة السورية أنطوانيت نجيب على عمر يناهز 92 سنة، و سنتعرف على السيرة الذاتية انطوانيت نجيب :

الاسم كاملاً: أنطوانيت نجيب البالوع.

اسم الشهرة: أنطوانيت نجيب.

تاريخ الميلاد: 1930م.

محل الميلاد: مدينة درعا

الديانة: المسيحية

محل الإقامة: العاصمة السورية دمشق.

الجنسية: سورية.

المهنة: ممثلة.

اسم الزوج: الفنان يوسف شويري.

أسماء الأبناء: غير معروف.

تاريخ الوفاة: الـ17 من شهر أغسطس/ آب عام 2022م.

سبب وفاة انطوانيت نجيب

ضجت منصات التواصل الإجتماعي الفترة الأخيرة خبر وفاة أنطوانيت نجيب وذلك بعد صراع طويل من المرض، وفي الفترة الأخيرة تدهورت حالة الصحية للفنانة أنطوانيت نجيب أدى الى نقلها الى المشفى لتلقي العلاج، كمت وكانت تعاني الفنانة أنطوانيت من غسيل الكلى، حيث تناقلت نقابة الفنانين في صباح يوم الأربعاء خبر وفاة أنطوانيت نجيب على معمر يناهز 92، وتم تقديم التعازي والمواساة لأهل الفقيدة.

فقد الشعب السوري شخصية بارزة في عالم الفن في صباح يوم الأربعاء السابع عشر من شهر أغسطس وهي الفنانة السورية أنطوانيت نجيب بعد صراع مع المرض وعمر يناهز 92 عام علما بان أنطوانيت نجيب كان لها سبب في نجاح الفن السوري العريق.