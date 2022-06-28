وفاة الفنان التركي جونيت أركين.. مثّل مع صباح وفريد شوقي

رحل الفنان التركي كونيت أركين عَنّْ عمر يناهز 84 عامًا، وشهد ليل الاثنين نقل أركين إلَّى مستشفى بشكتاش برفقة زوجته وأقاربه، لتلقي العلاج بعد مرضه ورغم محاولات الأطباء. فِيْ المستشفى، أخذ أركين أنفاسه الأخيرة داخل المستشفى.

وجاء فِيْ بيان المستشفى الذي نقل إليه أركين “وفاة أسطورة السينما التركية الفنان الماهر جنيد أركين فِيْ مستشفانا، بعد قدومه فِيْ سيارة إسعاف إثر إصابته بنوبة قلبية. ورغم كل الجهُود المبذولة لإنقاذه، فإننا نعرب عَنّْ تعازينا لأسرة الفنان الراحل وجميع محبيه “.

وظهرت الفنانة التركية فِيْ أكثر من 300 عمل سينمائي وتلفزيوني، وكان آخر ظهُور لها فِيْ الجزء الثاني من مسلسل قيامة عثمان كواحد من قيادات وشيوخ قبيلة كاي التي تنتمي إليها الفنانة. مؤسس الدولة العثمانية ينتمي.

كان الفنان الراحل من أوائل الفنانين الأتراك الذين ظهروا على شاشات السينما العربية، حيث شارك فِيْ أكثر من 5 أفلام إلَّى جانب العديد من نجوم الوطن العربي، مثل الفنان المصري الشهِيْر يوسف وهبي، وفريد ​​شوقي، ومديحة كامل، وإسماعيل. ياسين والفنانة اللبنانية صباح.

ولد فخر الدين جوريكلي باتور، واسمه المسرحي جونيت أركين، فِيْ عام 1927 فِيْ قرية فِيْ إسكيشهِيْر لعائلة فقيرة.

كان إركين طالبًا مجتهدًا، حيث تمكن من الالتحاق بكلية الطب بجامعة إسطنبول. فِيْ عام 1963 شارك فِيْ مسابقة “فنان سينمائي” التي نظمتها مجلة Artist.

فِيْ نفس العام التحق أركين بالجيش حيث التقى المخرج خالد رفِيْق فِيْ القاعدة الجوية الأولى.

بعد إنهاء خدمته العسكرية خطى أركين أولى خطواته فِيْ عالم السينما من خلال فِيْلم “الطيور المغتربة” الذي أخرجه خالد رفِيْق.

جاء انخراط أركين خلال الفترة ما بين 1964 و 1975، عَنّْدما شهد المشهد السينمائي العربي تعاونًا كبيرًا بين الفنانين الأتراك والعرب، وخلال هذه السنوات وصل إلَّى حوالي 60 فِيْلمًا، بالإضافة إلَّى دبلجة أكثر من 100 فِيْلم تركي. .

قدمت الفنانة التركية العرض الأول للفِيْلم العربي “وادي الموت” بطولة الفنانة اللبنانية الشهِيْرة صباح، بالإضافة إلَّى مجموعة من الممثلين المصريين والسوريين والأتراك.

ثم تألقت كونييت أركين فِيْ عدد من الأفلام التركية العربية، منها صلاح الدين الأيوبي، العملاق الثائر، السيف والجني، إلَّى جانب يوسف وهبي وفريد ​​شوقي وإسماعيل ياسين ومديحة كامل وصباح.