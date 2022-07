وفاة الفنان الكويتي أسد محمود.. وهذه أبرز محطاته

توفِيْ الفنان الكويتي أسد محمود أسد حسين بعد صراع طويل مع مرض السرطان عَنّْ عمر يناهز 85 عاما.

ونعى عدد من أقارب الفنان الكويتي الراحل قريبهم الذي شارك فِيْ أعمال بارزة إلَّى جانب مجموعة من أشهر النجوم الكويتيين.

ونعت جمانة أسد ابنة شقيق الفنان الراحل عمها فِيْ تغريدة عبر حسابها على تويتر، وقالت إن عمها الأسد محمود أسعد حسين توفِيْ ودفن جثمانه بعد صلاة العشاء فِيْ مقبرة الصليبيخات الجعفرية. وستتلقى التعازي للرجال والنساء.

أسد محمود أسد حسين ممثل ومخرج ومنتج كويتي وأحد مؤسسي شركة المسرح العربي، متزوج وله عدة أولاد منهم عادل والرياضي علي أسد.

ولدت الفنانة الراحلة عام 1937، وتنحدر زوجته من أسرة من الفنانين فهِيْ ابنة شقيق الفنان الراحل عبد الحسين عبد الرضا.

بدأ الفنان الراحل حياته الفنية فِيْ الستينيات، حيث شارك فِيْ العديد من المسرحيات التليفزيونية المتميزة، بالإضافة إلَّى مشاركته فِيْ المسرحيات والاسكتشات التليفزيونية، وكذلك مشاركته فِيْ إنتاج وإخراج المسرحيات. من الفن.

قدم الفنان إلَّى جانب فنانين معروفِيْن فِيْ الكويت، منهم سعد الفرج، والفنان الراحل عبد الحسين عبد الرضا، وسعاد عبد الله، وحياة الفهد، وإبراهِيْم الصلال، والفنان الراحل خالد النفِيْسي، والفنان الراحل خالد النفِيْسي. الفنانة الراحلة طيبة الفرج.

تشمل مسيرته الفنية عشرات الأعمال، من بينها مسلسلات تلفزيونية بارزة، لا يزال بعضها معروضًا حتى اليوم، وأشهرها المسلسل الكوميدي “درب الزلق”، وهُو من أبرز المسلسلات الخليجية. التي عرضت فِيْ معظم المحطات التلفزيونية العربية وتم إنتاجها عام 1977.

جسَّد الفنان الراحل دور الحارس فِيْ لجنة تقييم هذا العمل التي ضمت مجموعة من أشهر فناني الكويت، وعلى رأسهم عبد الحسين عبد الرضا، وسعد الفرج، وعلي المفِيْدي، وخالد النفِيْسي. . و اخرين.

ومن المسلسلات التي شارك فِيْها مسلسل “مصائر” الذي أدى فِيْه دور شخصية “أبو شيخة”، ومسلسل “قاصد خير فتى الأحلام. يكرهُون الحب والقدر والغوص والوريث ولعبة الأيام”. .

شارك الفنان أسد فِيْ إدارة عدد من الأعمال منها عمل “هذه الصفوح حامي المنازل بيت أبو صالح”، وتولى إدارة إنتاج عدة أعمال ومسلسلات تلفزيونية، منها مسلسل “علاء الدين”، وعمل ممثل الشعب “.

من بين أعماله الإخراجية The Theatrical Madness of Being Human and the Buceo series، حيث تعاون فِيْ اتجاه هذين العملين.