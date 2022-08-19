وفاة الفنان بسام لطفِيْ

أعلن فرع نقابة الفنانين بدمشق، عَنّْ وفاة الممثل السوري الفلسطيني المولد بسام لطفِيْ عَنّْ عمر ناهز 82 عاما.

وكتب فرع النقابة على صفحته على فِيْسبوك “نأسف لفرع نقابة الفنانين بدمشق على رحيل الزميل الفنان بسام لطفِيْ. وسنبلغكَمْ لاحقًا بمَوعِد الجنازة والدفن وتاريخ العزاء. نحن نودعكَمْ” . وإنا إليه راجعون “.

وفِيْ اتصال هاتفِيْ مع الفنان تماضر غانم، رئيس فرع نقابة الفنانين بدمشق، قال إن الفنان الراحل توفِيْ فِيْ منزله، ولم يكن يعاني من أي مرض مزمن، وكان يمارس عمله الإذاعي. الذي سيفتقد صوته والمسلسل وزملائه وجمهُوره.

وأعرب عَنّْ بالغ حزنه وحزنه على رحيل فنانين أكفاء ساهموا فِيْ إنجاح وتأسيس الدراما السورية. منوهاً أن الفنان الراحل كان عضواً فِيْ مجلس الاتحاد – فرع دمشق لثلاث جلسات نقابية. يشهد له الجميع على حسن أخلاقه وسيرته واحترافه وإنسانيته، وقد أحب الجميع، والفنانين يحبونه كثيرًا لأنه يلتزم بكلمة الحق ويسعى للخير ويرفض القيل والقال، وكان شخصًا طيبًا ومهتمًا. عطوف.

وقال غانم إن مَوعِد الجنازة والدفن لم يتحدد بعد، وطالب الراحل بالرحمة وصبر أهله.

يعتبر الفنان الراحل، المولود فِيْ مدينة طولكرم الفلسطينية واسمه الكامل بسام لطفِيْ أبو غزالة، من مواليد 1940، من أبرز الممثلين العرب، ومن رواد المسرح السوري وأحد مؤسسي المسرح السوري. نقابة الفنانين.

لعب العديد من الأدوار التمثيلية على المسرح والإذاعة والتلفزيون والسينما. شارك فِيْ مسرحية “الأجنبي” التي كانت أول مسرحية درامية تعرض على التلفزيون عام 1960. كَمْا شارك فِيْ العديد من المسرحيات المهمة فِيْ تاريخ المسرح السوري. ، مثل “بطل هذا الوقت”، “أخوان الأرض”، يوميات مدير عام.

وكان آخر أعماله مسلسل “حارس القدس” عام 2022، حيث قدم شخصية “أبو الزين”، وشارك فِيْ مسلسل “باب الحارة 10” لعام 2022.

قدم العديد من الأعمال للمسرح التلفزيوني، من أهمها الاغتراب الفلسطيني، محاكَمْة العدالة، أيام الغضب، البحث عَنّْ صلاح الدين، الهجرة من القلوب إلَّى القلوب، ربيع قرطبة، بقعة الضوء، ما لديك “و آخرين كثر.

قدم فِيْ المسرح أعمالا من بينها “الطريق قسم بالدم” وفِيْ السينما شارك فِيْ العديد من الأفلام منها “الاتجاه المعاكس رجال فِيْ الشمس الرسالة الأخيرة مميتة ومبعثرون داماسكو”. con mi Amor “وغيرها الكثير.