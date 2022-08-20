حقيقة خبر وفاة الفنان سامي قفطان .. من هو سامي قفطان، هناك الكثير من المشاهير المعروفين في الوطن العربي ، والذين لهم قامة علمية وفنية عظيمة، ومن هؤلاء الرجال، الفنان سامي قفطان، وهو ممثل عراقي الجنسية، عمل في مجال الفن، وشارك في العديد من الأعمال الفنية الرائعة، كما أمضى حياته في نجاح الفن العراقي ، وفي الآونة الاخيرة تداول العديد من نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي، خبر وفاة الفنان سامي قفطان مما تفاعل مع هذا الخبر الكثير من الأشخاص.

من هو سامي قفطان

تعد سامي قفطان أبرز الشخصيات العراقية، وهو من مواليد 1942، عمل في المجال الفني منذ حوالي 1960، وشارك في العديد من الأعمال السينمائية والدرامية الكبيرة، استطاع سامي أن يكسب حب الناس له، وكون قاعدة جماهيرية ضخمة جدان حيث كون فرقة دار السلام ، وقدم معها العديد من الأعمال المسرحية،والتي لاقت نجاح واسع جدا في الساحة الفنية، ومن أبرز الأعمال التي قام بها الفنان سامي قفطان مسرحية بيت الحبايب، وغيرها الكثير.

السيرة الذاتية الفنان سامي قفطان

كثرت عمليات البحث الفترة الأخيرة في التعرف على السيرة الذاتية للفنان سامي قفطان، وذلك بعد نشر خبر وفاة الفنان سامي قفطان عبر منصات التواصل الإجتماعي:

الاسم: سامي بن محمد بن عباس بن عبود بن فليح.

تاريخ الولادة: 1942.

مكان الولادة: مدينة النعمانية في محافظة واسط في العراق.

العمر: 80 عاما

المهنة: مغني وممثل ومخرج مسرحي.

الجنسية: عراقي.

حقيقة خبر وفاة الفنان سامي قفطان

ضجت منصات التواصل الإجتماعي الفترة الاخيرة يوم الجمعة العشرين من شهر أغسطس خبر وفاة الفنان سامي قفطان، وبعد التحري والتأكد من المعلومات تبين بأن كل ما تم تداوله حول وفاة سامي قفطان عاري عن الصحة ومجرد شائعات فقط، حيث نفى الفنان بحد ذاته كل ما اشيع عنه، وقال أنه بصحة وعافية.

أعمال الفنان سامي قفطان

شارك الفنان سامي قفطان في الكثير من الأعمال الفنية والدرامية الرائعة والتي حقق من خلالها على شهرة واسعة في الساحة الفنية العراقية ومن أبرز أعمال الفنان سامي قفطان

أبو جعفر المنصور عام

دجلة والفرات عام 2021.

مسرحية بيت الحبايب.

المسألة الكبرى عام 1982.

بابل حبيبتي عام 1987.

يعد الفنان سامي قفطان أحدى الشخصيات التي لمع اسمها في وسط الفن العراقي، والذكي لكان له باع طويل في نجاح الكثير من الأعمال الإدرامية، وفي الساعات الأخيرة انتشر خبر وفاة الفنان سامي قفطان وبعد التأكد من الخبر تبين بأنه عاري عن الصحة.