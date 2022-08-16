حقيقة وفاة الفنان هشام سليم اليوم بعد تدهور حالته ،يعتبر من أبرز النجوم المصريين وأبرزهم في مجال التمثيل وذلك لما يحققه من أداء عالي ونجاحات مستمرة بالإضافة الى حصوله على عدد من الجوائز والتكريمات الفنية ،كما أن النجم هشام سليم في أوقات سابقة صرح عن إصابته بالسرطان مما أثار الكثير من الشائعات المستمرة التي تفيد وفاته على المواقع الإلكترونية.

وفاة الفنان هشام سليم

تداول الكثير من الرواد والنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي خبر وفاة الفنان هشام سليم في صباح اليوم الثلاثاء ال16 من شهر أغسطس لعام 2022م أثر تدهور حالته الصحية ،الجدير بالذكر وكما ذكر نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي رداً على هذه الشائعات بأن هشام سليم بصحة جيدة الحمد لله ويطلب من الاشخاص الذي ينشروا مثل هذه الاخبار بالتوقف والدعاء للفنان بالشفاء.

حقيقة وفاة الفنان هشام سليم اليوم بعد تدهور حالته

كما وسبق أن ذكرت بعض البرامج الفنية عن إصابة الفنان هشام سليم بالسرطان وتدهور الحالة الصحية قي بدايتها ،الامر الذي دفع بعض الاشخاص على السوشيال ميديا الى تداول خبر وفاته بشكل مستمر ،كما خرج النجم هشام سليم لدى احد البرامج مصرحاً بقوله “أنا الحمد لله بخير ومتوقع أن السرطان أحسن من فيروس كورونا الذي قتل الكثير من الشعوب وأكد جمهوره على أنه بخير ويطلب الدعاء.

حقيقة وفاة الفنان هشام سليم

كما ذكرنا سابقاً عن حقيقة وفاة الفنان هشام سليم اليوم والشائعات المستمرة من قبل مروجي السوشيال ميديا مما دفع الكثير من النجوم والاصدقاء المقربين منه الى الإطمئنان عليه والدعاء له ، كما ذكر الفنان أنه يتعرض فقط الآن الى مضاعفات خفيفة ومنها السخونة وارتفاع درجة الحرارة بالإضافة الى أنه في تحسن مستمر ومؤكداً على الدعاء المستمر له من قبل المحبين والجمهور.

حقيقة وفاة الفنان هشام سليم اليوم بعد تدهور حالته كما وقدم العديد من الاعمال الفنية من أفلام ومسلسلات والمسرح التي لاقت نجاح سريع ومؤثر في نفوس الجمهور ،والاستمرار بالتألق بمشاركته أكبر نجوم الفن العربي في الساحة الفنية المصرية.