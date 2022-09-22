سبب وفاة الفنان هشام سليم، انتشر خلال وقت قصير عبر العديد من المواقع الالكترونية والصحف والمجلات المصرية، وعبر العديد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، خبر وفاة الفنان هشام سليم، واثار الخبر الكثير من الحزن بين متابعيه، وفي الاوساط الفنية العربية والمصرية، واعرب الكثير من الفنانين عن اسفهم لسماع خبر وفاة هشام سليم، وتسائلو عن سبب وفاة الفنان هشام سليم، وما هو المرض الذي كان يعاني منه هشام سليم الفنان المصري.

من هو هشام سليم ويكيبيديا

اسمه الكامل هو هشام محمد صالح سليم، ولد في جمهورية مصر العربية، في مدينة القاهرة، بتاريخ السابع والعشرين من شهر يناير لعام 1958م، اي انه يبلغ من العمر 64 عاما، ويحمل الفنان هشام سليم الجنسية المصرية، ويعتنق الديانةالاسلامية، والده هو اللعب المصري المشهور صالح سليم، درس في جامعة حلوان، وتخرج من قسم السياحة والفنادق، وكان اول ظهور له في الساحة الفنية في فيلم إمبراطورية ميم، من خلال ادائه دور ابن الفنانة القديرة فاتن حمامة.

سبب وفاة الفنان هشام سليم

اعلن اليوم الخميس الموافق الثاني والعشرين من شهر سبتمبر لعام 2022م، عن وفاة الفنان هشام سليم، واثار الخبر صدمة كبيرة في الاوساط المصرية، والاوساط الفنية، وعبر العديد من الفنانين عن حزنهم على فراق قامة فنية كبيرة كالفنان هشام سليم، وتسائل العديد منهم عن سبب وفاة الفنان هشام سليم، وصرح مصدر مقرب من الفنان هشام سليم، ان سبب الوفاة، معاناته من مرض السرطان لفترة طويلة، وتدهورت حالته الصحية في الفترة الاخيرة، وتم نقله الى المستشفى لتلقي العلاج، ولكن لم يتمكن الاطباء من انقاذ حياته.

وفاة الفنان هشام سليم

بعد ان اعلنت نقابة الفنانين المصرين اليوم عن وفاة الفنان هشام سليم، بشكل رسمي، شعر العديد من محبين ومتابعين الفنان هشام سليم بالحزن الشديد، وسوف يتم تشييع جنازة الفنان الراحل هشام سليم، بعد صلاة الظهر بمسجد الشرطة، وسوف يكون في حضور الجنازة العديد من الفنانين المصريين والعرب، وكان يعاني هشام سليم من مرض سرطان الرئة، وهو من أخطر أنواع السرطانات حول العالم.

سبب وفاة الفنان هشام سليم، اعلن اليوم عبر العديد من الصحف المصرية، عن وفاة الفنان هشام سليم، وعن سبب وفاة الفنان هشام سليم صرح مصدر مقرب ان سبب الوفاة هو معاناته مع مرض سرطان الرئة الذي يعد من أخطر الامراض حول العالم.