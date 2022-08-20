ما حقيقة وفاة المعلق سلطان العبدالله ، تتزايد الاشاعات حول النجوم والمشاهير حول العالم ولا يقتصر ذلك على بعض النجوم وانما يتعدى ذلك الى معلقين الرياضيين ، ولاعبي كرة القدم لوجود الشهرة الكبيرة لهم وتناقلهم عبر محبي كرة القدم حول العالم وعن حقيقه وفاه المعلق سلطان العبد الله فإننا سوف نقدم في هذا المقال كافه المعلومات التي تتعلق بهذا الخبر والتي نشرت سبب وفاته سبب وفاه المعلق سلطان عبد الله.

من هو سلطان العبدالله

سلطان العبد الله هو لاعب كره قدم قديم وهو سعودي الجنسية، وكان قد انتقل بعد لعب كرة القدم الى التعليق الرياضي كما كان يعمل مدرسًا للتربية الرياضية، وهو من مواليد مدينة الرياض في السعودية، ولد عام 1946 وهو اليوم في عمر ال 78 وقد بدأ لعب كرة القدم في الملاعب الصغيرة والحارات، وكان في اشبال الهلال حيث امتلك مهارة كبيرة وخبرة في نادي الهلال ثم انتقل الى فريق جديد يحمل اسم الشاطئ ، وبعدها قد لعب الكثير من المباريات التي أدت الى شهرته ثم أصيب أصابه في الركبة ورجع للتدريس والتعليق الرياضي سنه 1978.

السيرة الذاتية لسلطان العبد الله

وحول السيرة الذاتية للمعلق سلطان العبد الله فإننا سنسرد بعض المعلومات المهمة عن عبد الله السلطان:

الاسم: سلطان العبدالله.

سلطان العبدالله. تاريخ الميلاد : سنة 1946م.

سنة 1946م. العمر: ثمانية وسبعين.

ثمانية وسبعين. مكان الميلاد : العاصمة السعودية الرياض.

العاصمة السعودية الرياض. الديانة: مسلم.

مسلم. المهنة: لاعب كرة قدم ومعلق رياضي.

لاعب كرة قدم ومعلق رياضي. الجنسية: سعودي.

ما حقيقة وفاة المعلق سلطان العبدالله

وعن وفاة المعلق الكبير سلطان العبد الله فقد انتشرت اخبار واشاعات كبيره عبر مواقع التواصل الاجتماعي عبر صفحات جوجل حول الوفاه حيث لم يصدر أي تصريح حقيقي ورسمي سعودي من عائلة سلطان العبد الله بخبر وفاته وعليه فان خبر وفاة المعلق سلطان عبد الله قد يكون خاطئا ولا ينبغي ان نتناقل الاخبار الا بالإثبات والدليل.

والجدير بالذكر ان المعلق الرياضي سلطان العبد الله قد قدمت العديد من المباريات الحاسمة وأيضا كان لمشواره السابق في كرة القدم الكثير من الإنجازات لنادي الهلال ونادي الشاطئ السعودي، وكان قد وصل لشهرة واسعة في مجال التعليق الرياضي الذي اكسبه شهرة كبيرة.