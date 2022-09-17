تعَنّْي وفاة الملكة إليزابيث الثانية أن حوالي 600 علامة تجارية مفضلة لديها تتعرض لخطر الحرمان من الدعم الملكي.

يتم تمثيل هذا الدعم بختم ملكي يميز هذه العلامات التجارية كَمْوردين مفضلين لملك بريطانيا، مما يمنحها مكانة منتج فاخر.

ثم اضطرت هذه الشركات إلَّى انتظار موافقة خليفتها الملك تشارلز الثالث.

من شاي Fortnum و Mason إلَّى معاطف Burberry إلَّى Cadbury Chocolate إلَّى مصنعي أغذية الكلاب أو المكانس اليدوية … العديد من العلامات التجارية معرضة لخطر فقدان مكانتها الملكية.

إذا لم تحصل الشركات على موافقة الملك الجديد، فسيكون أمامها سنتان لإزالة الختم الملكي الذي يميزها كَمْورد مفضل للعاهل البريطاني.

فِيْ دوره السابق كأمير لويلز، منح تشارلز ختمه الملكي الخاص على أكثر من 150 علامة تجارية.

هذا الدعم الملكي يرمز قبل كل شيء إلَّى جودة المنتج.

وقالت جمعية شهادات الدعم الملكية إن حامليها يحصلون على “الحق فِيْ عرض الشعار الملكي المناسب على منتجاتهم، والتغليف، والقرطاسية، والإعلانات، والمباني والمركبات”.

بالنسبة لبعض الشركات، يعد الدعم الملكي وسيلة مهمة لاستمرار أعمالها، حتى لو كان من الصعب قياس التأثير الحقيقي على المبيعات.

كانت Fortnum and Maison هِيْ المورد الرسمي للبقالة للملكة إليزابيث الثانية، وتجار الشاي ومحلات البقالة لأمير ويلز.

وقال المتجر الفاخر فِيْ لندن “نحن فخورون بأن نحصل على دعم صاحبة الجلالة منذ عام 1954، وأننا خدمتها وخدمتها العائلة المالكة طوال حياتها”.

تتمتع علامة Fortnum & Mason التجارية بتاريخ طويل من التعاون الوثيق مع العائلة المالكة، حيث ابتكرت شاي Royal Blend للملك إدوارد السابع فِيْ عام 1902.

كان لدى Twinings أيضًا دعم ملكي كَمْورد للشاي والقهُوة للملكة إليزابيث وأمير ويلز.

المشروبات والحقائب

من بين العلامات التجارية الأخرى التي استفادت من ارتباطها بالملكة إليزابيث، كان Dupont، المكون الرئيسي فِيْ كوكتيلها المفضل، Dupont and Jane.

ويتعرض لونر، الذي يفتخر بتزويد الملكة بحقائب اليد منذ عام 1968، لخطر فقدان الدعم الملكي الثمين.

ومع ذلك، كانت سترات باربور، المناسبة بشكل خاص للحياة الريفِيْة فِيْ الطقس البريطاني، هِيْ الشركة المصنعة الرسمية للملابس الواقية المقاومة للماء لكل من الملكة إليزابيث وابنها الأكبر.

لكن بالنسبة للعلامات التجارية الأقل ارتباطًا بالملكة إليزابيث فِيْ ذهن الجمهُور، فإن الدعم الملكي “قبل كل شيء، اعتراف بالمهارات والتقاليد”، حسبما قال كريستيان بورتا، العضو المنتدب لتطوير الأعمال العالمية فِيْ مالك شركة دوبونت، برنو ريكارد، لوكالة فرانس برس.

ومع ذلك، هناك منافسة قوية فِيْ هذا المجال، حيث تحمل العلامات التجارية “Bollinger” و “Krog” و “Lanson” و “Laurent-Perrier” و “Louis Roderer” و “Moy & Chandon” و “Vove Clico” شهادات دعم الملكية.

معايير أكثر صرامة

تتمتع العلامات التجارية الاستهلاكية أيضًا بختم الدعم الملكي، بما فِيْ ذلك ماركة كاتشب هاينز وعلب الفاصوليا المخبوزة التي يحبها البريطانيون.

بالنسبة لشركة Keylogger الأمريكية، “من الجيد أن يكون لديك مثل هذه العلاقة القوية مع المملكة المتحدة،” قال بول ويلر، المتحدث باسم العلامة التجارية البريطانية.

وأوضح ويلر أن الشركة كانت تزود العائلة المالكة بشكل مستمر فِيْ عهد الملكة إليزابيث التي استمرت 70 عامًا.

وأضاف ويلر “اعتدنا أن تكون لدينا شاحنة خاصة، تسمى جينيفِيْف، لمجرد إيصال الحبوب إلَّى أفراد العائلة المالكة مباشرة من المصنع”.

لا توجد تكلفة مالية للحصول على الدعم الملكي، ويستمر الموردون فِيْ تقديم خدماتهم للمانحين على أساس تجاري، بينما يتمتع أفراد العائلة المالكة أيضًا بحرية استخدام خدمات الموردين الآخرين.

تستمر شهادات الدعم الملكية لمدة خمس سنوات، ولكن تم تشديد معايير التجديد.

قال ويلر “لا يتعلق الأمر فقط بتقديم خدمة مثالية، عليك أن تُظهر أنك صاحب عمل جيد”، لا سيما عَنّْدما يتعلق الأمر بحقوق الإنسان.

نتيجة لذلك، فإن شهادة الدعم الملكي هِيْ ضمان الجودة الذي يستخدمه بعض البريطانيين عَنّْد اختيار سلعهم وخدماتهم.