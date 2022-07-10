وفاة المليارديرة ليلي صفرا.. فمن هِيْ

توفِيْت الملياردير ليلي صفرا، 87 عاما، أرملة المصرفِيْ اللبناني الراحل إدمون صفرا، الذي تقدر ثروته بنحو 1.3 مليار دولار، يوم السبت، بحسب مجلة فوربس.

ستقام الجنازة فِيْ جنيف، سويسرا.

وقالت مؤسسة إدموند صفرا فِيْ بيان “لأكثر من عشرين عامًا، دعمت صفرا بإخلاص إرث التبرع لزوجها المحب إدموند، وتقديم الدعم لمئات الجمعيات الخيرية فِيْ جميع أنحاء العالم”.

ولدت ليلي سافرا فِيْ بورتو أليغري بالبرازيل، وأمضت جزءًا من حياتها فِيْ موناكو وجنيف، حيث توفِيْت.

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي كثيرًا مع وفاة سيدة الأعمال الشهِيْرة، ووصفوها بكلمات مؤثرة.

كَمْا نعت شخصيات اقتصادية وسياسية لبنانية وعربية ودولية فِيْ وفاة ليلى صفرا، فِيْما قال ناشطون إن سبب وفاة ليلى صفرا يعود إلَّى معاناتها الطويلة من المرض، حيث كانت تتلقى العلاج فِيْ مستشفِيْات سويسرا للفترة الماضية. . .

ولدت فِيْ البرازيل عام 1934، ورثت معظم ثروتها من زوجها الرابع إدموند سافرا، الذي تصدرت وفاته عام 1999 إثر حريق فِيْ منزله فِيْ موناكو عَنّْاوين الصحف الدولية وأثارت لاحقًا الكثير من الجدل.

أدارت ليلي صفرا مؤسسة إدموند صفرا الخيرية لأكثر من 20 عامًا، دعمت خلالها مشاريع تتعلق بالتعليم والعلوم والطب والدين والثقافة والمساعدات الإنسانية فِيْ أكثر من 40 دولة حول العالم.

اشتهرت سافرا بتبرعاتها السخية، وخاصة دعم الأبحاث لعلاج الأشخاص المصابين بمرض باركنسون وأمراض الدماغ الأخرى، فضلاً عَنّْ رعاية الأشخاص الذين يعانون من هذه الحالات.

كَمْا تبرع بمبلغ 10 ملايين يورو لمؤسسة التراث فِيْ فرنسا، بعد حريق كاتدرائية نوتردام فِيْ باريس فِيْ عام 2022.

لقد دعم المبادرات البحثية لمؤسسة مايكل جيه فوكس وأسسوا معًا برنامج زمالة إدموند زيرو فِيْ اضطرابات الحركة، والذي يدرب العديد من المتخصصين فِيْ اضطرابات الحركة حول العالم.

وبحسب موقع مؤسسة إدموند صفرا، كانت حياة الملياردير الراحل “ديناميكية وعالمية، تتحدث 6 لغات وكانت مشهُورة بأناقتها واستقلاليتها وكرمها”.

وذكر الموقع أنها تزوجت من إدموند صفرا فِيْ 14 يونيو 1976 فِيْ جنيف، وكانا يجمعهما حب قوي، وشكلوا شراكة حقيقية.

قاموا ببناء منازل جميلة فِيْ جنيف ولندن وباريس ونيويورك وموناكو والريفِيْرا الفرنسية.