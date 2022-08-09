سبب وفاة الممثلة المصرية رجاء حسين عن 85 عاماً، استيقظ الشعب المصري في صباح يوم الثلاثاء على وفاة الممثلة المصرية رجاء حسين، والتي تعد من كبار الممثلات المصريات في الساحة المصرية، والتي شاركت في الكثير من الاعمال الفنية الرائعة، والتي حققت من خلالها على نجاح واسع، ويعد وفاة المملقة رجاء حسين من الأخبار المؤلمة والصادمة في قلوب محبيها، ومتابعيها، كما وحسب ما أشارت وسائل الاعلام المصرية سبب وفاة الممثلة المصرية رجاء حسين.

من هي الفنانة رجاء حسين ويكيبيديا

تعد رجاء حسين شخصية مصرية الجنسية، في الثمانينات من عمرها،اسمها الحقيقي عائشة رجاء حسن زكي، عملت في مجال التمثيل منذ صغرها، وكانت بداية مسيرتها الفنية عام 1958، حيث انضمت الى فرقة الريحاني، وظهرت في العديد من المسلسلات المصرية الرائعة، والتي كان لها صدى واسع وكبير في الساحة المصرية، من سبق عبد الرحمن ولم تمضي معه طويلا حتى تم الاعلان عن انفصالها بعد 51 سنة، وفي الساعات الأخيرة تم الإعلان عن وفاة الممثلة المصرية رجاء حسين على عمر يناهز 85 عاماً.

سبب وفاة الممثلة المصرية رجاء حسين

تداول نشطاء ورواد التواصل الاجتماعي في صباح يوم الثلاثاء التاسع من شهر أغسطس خبر وفاة الممثلة رجاء حسين على عمر يناهز 80 سنة وذلك بعد تعرضها لوعكة صحية ألمت بها في الفترة الاخيرة على أثرها تم نقلها الى المشفى لتلقي العلاج، مما أدى الى تدهور حالتها في الساعات الأخيرة حتى يتم الاعلان عن وفاة رجاء حسين، حيث قيل أنها تعاني من بعض الأمراض وتعرضت الى العديد من العمليات الجراحية، ويعد سبب أساسي في وفاتها، والجدير بالذكر أن الفنانة رجاء حسين قدمت العديد من الأعمال في مجال الفن والتمثيل.

أعمال الفنانة رجاء حسين

شاركت الفنانة رجاء حسين في العديد من الأعمال الفنية الرائعة، والجذابة والتي من خلالها حصلت على صدى واسع في الشارع المصري، حيث حصلت الفنانة رجاء حسين على العديد من الجوائز المحلية والإقليمية في مسيرتها الفنية ، ومن أبرز أعمال رجال حسين:

لدواعي أمنية، وكذلك اللص والكلاب.

أحلام الفتى الطائر

وعلى باب زويلة.

المال والبنون

شجرة اللبلاب، وزيزينيا.

ريا وسكينة.

مال ونساء.

نوارة.

رجاء حسين مصرية الجنسية تبلغ من العمر ثمانين عا، عملت في مجال التمثيل في خمسينات، وشاركت الكثير من الأعمال التلفزيونية، حيث كونت قاعدة كبيرة من الجمهور، وفي الساعات الماضية تم الإعلان عن وفاة الممثلة المصرية رجاء حسين بعد صراع طويل من المرض