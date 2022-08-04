حقيقة وفاة الممثل أميتاب باتشان الهندي،يعتبر الممثل أميتاب باتشان من أبرز الممثلين البارزين في دولة الهند، حيث شارك في العديد من الأعمال الفنية الرائعة، وأنتج الكثير من الأفلام الرائعة والتي حققت نسبة كبيرة من المشاهدات، كما أنه يتمتع بصوت رائع وجذاب، وله الكثير من المتابعين عبر منصات التواصل الإجتماعي، وفي الفترة الأخيرة تم الإعلان عن وفاة الممثل أميتاب باتشان الهندي.

من هو أميتاب باتشان ويكيبيديا

أميتاب باتشان شخصية هندية الأصل،حظي بشهرة واسعة في عالم الفن، بدأ عمله الفني في فترة السبعينات، وعمل ممثل، كما شارك أميتاب باتشان في الكثير من أفلام الأكشن المشهورة، ويعد من الشخصيات متعددة المواهب، حيث عمل مقدم برامج، وشمل مغني، ومطرب، ونالت أعماله على اعجاب متابعيه من كافة أنحاء العالم، وفي الساعات الأخيرة من يوم الخميس انتشر خبر وفاة أميتاب باتشان عبر السوشيال ميديا.

أميتاب باتشان الهندي السيرة الذاتية

استطاع أميتاب باتشان أن يحقق نسبة كبيرة من الجمهور، وذلك بسبب أعماله الفنية التي نالت على اعجاب الكثير من متابعيه، وسنتطرق الى أميتاب باتشان الهندي السيرة الذاتية:

الاسم: أميتاب باتشان.

تاريخ الميلاد: 1942م.

العمر: 80 عاماً.

مكان الميلاد: مدينة” الله اباد” في الهند.

الجنسية: هندي.

الحالة الاجتماعية: متزوج.

المهنة: ممثل ومنتج ومغني ومقدم برامج.

حقيقة وفاة الممثل أميتاب باتشان

انشر خبر وفاة الممثل أميتاب باتشان عبر منصات التواصل الاجتماعي حيث تفاعل الكثير من رواد السوشيال ميديا مع هذا الخبر الصادم، وبعد التأكد من الخبر تبين بأن خبر وفاة أميتاب باتشان عاري عن الصحة وذلك بعد نفي عائلته هذا الخبر، وبين أبنه بأن أبيه بصحة جيدة، وسبب ظهور هذه الأخبار بعد اصابته بفايروس كورونا قبل أشهر ، مما أدى الى تدهور حالته الصحية، مما تم نقله الى المشفى لتلقي العلاج، والان هو بصحة سليمة.

يعتبر الممثل أميتاب باتشان ممثل هندي بارز، متعدد المواهب، شارك في الكثير من الأفلام الأكشن الهندية، وفي الأونة الاخيرة تم الاعلان عن خبر وفاة الممثل أميتاب باتشان الهندي، حيث تم نفي هذا الخبر من قبل أقربائه.