وفاة الممثل اللبناني بيار شمعون.. والنجوم ينعونه بكلمات مؤثرة

توفِيْ الممثل اللبناني بيار شمعون عَنّْ عمر يناهز 83 عامًا، بعد أزمة صحية طالته، ونُقل لاحقًا إلَّى مستشفى ضهر الباشق، حيث وافته المنية صباح السبت 2 تموز 2022.

أطلق نبأ وفاة شمعون العَنّْان لحالة من الحزن فِيْ الوسط الفني، حيث أصدرت نقابة الممثلين فِيْ لبنان بيانا أعربت فِيْه عَنّْ أسفها لبيار شمعون، مؤكدة أن الفقيد قضى حياته فِيْ التلفاز والمسرح والسينما. تنشر لاحقًا تواريخ الدفن وطقوس العزاء.

كَمْا عبر الفنان وسام صباغ عَنّْ حزنه لوفاة زميله، وعلق قائلاً “لكنني بالتأكيد لم آخذ حقه فِيْ هذا البلد وهُو ليس بقدر ما يملكه الكبار ولن أنسى نصيحته رحمه الله”. روحك. “طاهرة وكن نفسك فِيْ الجنة.

كَمْا كتبت الممثلة جيسي عبده “يا بيارو، أنت رفِيْقة الابتسامات، وصديقة صباح الخير، ما هذه أخبار هايدي لا أصدق أن هذه الأخبار قبيحة للغاية، بيير، أنت مبكر جدًا. رحمك الله يا انسان طيب. سنفتقد كثيرا لك.”

شعرت الفنانة كارول سماحة بالأسف على الفقيد مؤكدة أن الجميع سيفوتون عفويتها، فِيْما اعتبر الفنان نادر العطاط الراحل الفضل وسط ضحك عدد كبير من المتفرجين أن الابتسامة التي رسمها على الوجوه ستبقى محفورة فِيْ الذاكرة. إلَّى الأبد.

وعلق الفنان مازن معضم بقوله “يا حبيبي القلب، صاحب أفضل قلب وأخف روح. خالص تعازينا لأسرته وأحبابه “.

واعتبرت الفنانة رولا حمادة أن النجوم تتساقط مثل أوراق الشجر، متمنية الرحمة لروح الفقيد وتعزي أهلها والممثلين.

يذكر أن الفقيد درس الفنون والمسرح فِيْ الجامعة اللبنانية، وكانت أولى مشاركاته مسرحية “جزيرة الطيور” للمخرج شكيب خوري، تلتها العديد من المسرحيات منها مسرحية “عمتي نجيبة”، ومسرحية “حريبة”. يا عوام، “العروسين من أين أنتم”، ومسلسل “أيوق” ورفقاتو، “موت أميرة”، “درب الغرباء”، “كراميل”، “أمير الليل”، – شهررة، وطلبة آخر مرة، وأعمال أخرى.

قدم العديد من الأفلام على الشاشة الكبيرة، منها “أكاذيب بيضاء”، و “ملا علقة”، و “كاش فلو”، و “المحترفون والأشباح”، وشارك فِيْ تقديم العرض الكوميدي “بسمة وطن”.