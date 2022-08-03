وفاة الموسيقار إحسان المنذر.. لحن لنجوم كبار منهم ماجدة الرومي وجوليا بطرس

توفِيْ الموسيقار والملحن والعازف الموسيقي اللبناني إحسان المنذر عَنّْ عمر ناهز 75 عاما، اليوم الأربعاء، بعد معاناته من المرض، تاركا وراءه مسيرة فنية ثرية.

نزل الحزن على الوسط الفني فِيْ لبنان، حيث نعته العديد من النجوم والمشاهِيْر، مع الفنانة مادلين مطر، حيث كتبت “رحم الله الموسيقار اللبناني المبدع إحسان المنذر، أروع أرشيف ألحانه التي رافقته. أيامنا وستبقى معَنّْا إلَّى الأبد. رحمة لروحك “.

وقالت المطربة والممثلة ألين لحود “رحمك الله يا أستاذ إحسان. خسارة كبيرة للفن”.

وعلق الصحفِيْ إبراهِيْم الصياح والد إيمي الصياح قائلاً “عزف إحسان المنذر بسعادة ولحن الكثير من أجل لبنان .. مات ليلة 4 آب بألم وحزن على لبنان. المركز الصحفِيْ وخسرنا صديقا وطنيا رحمه الله “.

وكتب الفنان صلاح الكردي “بداية يوم بأخبار حزينة جدا جدا عَنّْ وفاة الموسيقار الكبير احسان المنذر .. كَمْ تعلمنا منك عَنّْ الاخلاق والاحترام والاحتراف قبل ان نتعلم الموسيقى ونصبح واحدا. “. من طلابه. شكرا لك على كل العمل الجميل الذي قمت به من أجلنا. نواسي بعضنا بعضا، العائلة الكريمة وكل المحبين “.

قام الفنان الراحل إحسان المنذر بتأليف أغاني ماجدة الرومي للفنان راغب علامة، لأغاني “غدا، بيبرم دولابك، لو شوبك ببكي، وأنتيك بوكس” والعديد من الفنانين الآخرين.

كَمْا قاد فرقة برنامج ستوديو الفن للمخرج سيمون أسمر عامي 1982 و 1988. شارك الفنان باسكال مشعلاني فِيْ أغنية “كلو مينك” التي ألّفها، وشارك فِيْ تقديم برنامج MBC “دندنة”. “. مع نانسي معمري عام 2004 حتى عام 2006.

وضع مقطوعات موسيقية لفِيْلمين “الانفجار” و “المختطفون”، أوبرا “إرادة الحب” (مع ديانا حداد ووائل كفوري – دبي) ووزع موسيقى مسرحية “إيليا النبي” ونص ولحن. من تأليف أنطوان جبارة ومسلسل تلفزيوني.

حصل إحسان المنذر على العديد من الجوائز منها جائزة تونس الأولى عام 1994 فِيْ مهرجان “الميكروفون الذهبي” لأغنية “لا أريد اعتذاراً” (بصوت سمية بعلبكي)، والجائزة الثانية عام 1996 فِيْ مهرجان “الميكروفون الذهبي”. مهرجان القاهرة لأغنية نهر الأيام بصوت لور أبس (شعر إيليا أبو شديد). فِيْ عام 2006 حصل على تكريم دار الأوبرا (الإسكندرية) من جمعية فناني الإسكندرية.