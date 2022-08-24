وفاة الموسيقار السوري حسام الدين بريمو

توفِيْ الموسيقار السوري حسام الدين بريمو، اليوم الأربعاء، بحسب اتحاد الفنانين السوريين.

وقالت النقابة على صفحتها على فِيْسبوك “فرع دمشق لاتحاد الفنانين ينعي رحيل الفنان حسام الدين بريمو”.

وأضاف “سنبلغكَمْ لاحقًا بمَوعِد الجنازة والدفن وتاريخ العزاء … لتكون ذكراه خالدة”.

حسام الدين بريمو، ملحن سوري ومدير العديد من الفرق الموسيقية الوطنية، ولد فِيْ دمشق عام 1961.

حصل على شهادة الثانوية العامة عام 1980 وتخرج من معهد الهندسة المتوسطة (1982)، ثم عمل لمدة ست سنوات (1984-1990) كَمْمثل مسرحي فِيْ العديد من الفرق المسرحية وخاصة فِيْ فرقة المسرح الجامعي التابعة للجامعة من دمشق. ثم درس الموسيقى فِيْ المعهد العالي للموسيقى بدمشق (1991-1997). تعلمت وأتقنت الغناء الكلاسيكي على يد المعلمات غالينا خالديفا (من روسيا).

كان بريمو مزمارًا فِيْ الأوركسترا السيمفونية الوطنية، التي تعلمها ودربها مع البروفِيْسور فاجيف باباييف (من أذربيجان).

درّس فِيْ المعهد العالي للموسيقى بدمشق، كلية التربية بدمشق، وكلية القديس أفرام السريانية، وهُو مدرب ومدير كورال كلية القديس أفرام السريانية.

شارك فِيْ الغناء مع جوقة المعهد العالي للموسيقى تحت إشراف البروفِيْسور فِيْكتور بابينكو (من روسيا كَمْغني تينور (فردي وكورالي)، وشارك مع الجوقة فِيْ حفلاته الخاصة، وحفلات موسيقية مع الأوركسترا السيمفونية الوطنية وأوبرا ديدو وأينيس (الذي لعب فِيْه دور البحار الأول).

كَمْا شارك مع فرقة الموسيقى العربية التابعة للمعهد العالي للموسيقى بإشراف الأستاذ حميد البصري وشارك معه فِيْ مهرجان الموسيقى العربية بالقاهرة 1994 ومهرجان الموشح (لبنان، جامعة الكسليك).

حسام الدين بريمو هُو مؤسس وقائد جوقة لونا وجوقة قوس قزح وجوقة ألوان وجوقة ورد.

أما موسيقاهم فهِيْ مقامات الأذان (الحجاز، الراست، البيات)، وهذه المقامات توحد الموسيقى فِيْ جميع البلدان التي يرفع فِيْها الأذان. وكذلك ترانيم الافتتاح المبنية على (الحزم) الموجودة فِيْ جميع الكنائس الشرقية. وأغانٍ عيد الميلاد على أساس العجم، وهذان المقامان وحدَّا جميع مسيحيي العالم.