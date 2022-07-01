وفاة الموسيقار الليبي علي ماهر.. وأصالة ترثيه أستاذي وعمّي الحبيب

أعلن الفنان الليبي الشاب أيمن العطار، وفاة الموسيقار الليبي علي ماهر، اليوم الجمعة 1 يوليو 2022.

وكتب العطار على حسابه بموقع تويتر يعلن فِيْه وفاة علي ماهر قائلا إنا لله وإنا إليه راجعون. رحيل الموسيقار الليبي الكبير الأستاذ # علي_ماهر.

ودعا العطار إلَّى الله أن يرحم الفقيد ويغفر له ويدخل إلَّى حدائقه الواسعة، مقدمًا خالص العزاء لأسرته وجميع أتباعه فِيْ ليبيا.

وبحسب الفنان الليبي الشاب، فإن الراحل علي ماهر أثرى المشهد الفني الليبي والعربي بأروع الألحان والأغاني.

حرصت الفنانة السورية أصالة نصري على حداد الفقيد عبر حسابها على موقع التدوين الصغير، وغردت أن المتوفاة كانت صديقة مقرّبة لوالدها.

قالت أصالة “رحمه الله. كان صديقاً عزيزاً لوالدي العزيز … رحمه الله واجمعه مع أبي فِيْ الجنة، آمين رب العالمين”. ووصفته بأنه “أستاذي وعمي الحبيب علي ماهر”.

برز نجم علي ماهر فِيْ ستينيات القرن الماضي بعد أن لحن أغنية الشاعر مسعود القبلاوي الشهِيْرة “توالي”، والتي غناها أكبر نجوم الأغنية فِيْ ذلك الوقت الفنان خالد سعيد.

فاجأ علي ماهر الجمهُور باللحن الذي قدمه واعتمد فِيْه على تعدد الحركات الموسيقية، وحققت هذه الأغنية نجاحًا لا مثيل له حتى أصبحت حديث الوسط الفني منذ بثها لأول مرة على الإذاعة.

وبحسب صحيفة “بوابة الوسط” الليبية، فإن العديد من الفنانين العرب غنوا من مؤلفاته، خاصة من أسماء معروفة فِيْ مجال الغناء، منهم الفنانة فايزة أحمد التي غنت له “يلا معانا”، و الفنانة سعاد محمد فِيْ قصيدة “مي كفاني”.

كَمْا غنت له الفنانة ميادة الحناوي “لكل من أغني لهم”. كَمْا غنت الفنانة أصالة من مؤلفاتها “شمعة وحيدة” و “شط الحنان”. أما الفنان فهد بلان، فقد غنى “تكرم”، وغنى الفنان وديع الصافِيْ “الوطن”، وغنى الفنان لطفِيْ بوشناق من ألحانه.

للفنان علي ماهر خلفِيْة فِيْ الغناء. وغنى كلمات الشاعر مسعود القبلاوي “فِيْ آخر الليل روحنا كجميع الناس”. كَمْا أن لها أغنية تسمى “الحرمان”. وأعمال أخرى.