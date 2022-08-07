وفاة الهلك البرازيلي بحقنة زيت عضلات، قامت وسائل اعلام برازيلية بالاعلان عن وفاة فالدير سيغاتو في يوم الخميس من شهر اغسطس لعام الفين واثنان وعشرين ميلادية، حيث ان فالدير سيغاتو يعتبر لاعب كمال اجسام برازيلي الجنسية، وهو معروف جدا ومشهور في البرازيل وغيرها، حيث ان فالدير سيغاتو يلقب بالهلك،حيث اوضحت وسائل الاعلام البرازيلية ان وفاة الهلك فالدير سيغاتو جاءت بسبب حقن جسمه بنفسه بحقنة زيت لتنمية العضلات القوية، حيث ان سيغاتو يبلغ من العمر خمسة وخمسين عاما، قام فالدير بحقن نفسه بحقنة من السينثول على مدار سنوات عدة، حيث بسبب ذلك اصبح لديه عضلات كبيرة ويشبه بشكل كبير البطل في سلسلة افلام تسمى بالهلك العجيب او العملاق الاخضر.

وفاة الهلك البرازيلي بحقنة زيت عضلات ويكيبيديا

حيث ان فالدير سيغاتو قال في عام الفين وستة عشر ميلادي ( انهم يدعونني بلقب الهلك العجيب وشوارزنيفر وأنا أحب ذلك، ولقد ضاعفت عضلاتي ذات الرأسين لكنني ما زلت أريد أن أكون أكبر وأضخم) ، حيث قامت صحيفة ديلي ميل بالتصريح بأنه قد تم تحذير فالدير سيغاتو من زيادة استخدام المزيد من العقاقير التي تقوم بتنمية العضلات وجعلها اكبر من حجمها او اكبر بكثير، مما قد يؤدي ذلك لتعريض الأعصاب إلى خطر تلفها او بترها، إلا أن ما يلقب بالعملاق الأخضر البرازيلي قد صرح ووضح للعامة انه يحب ذلك ويحب لفت الانتباه كثيرا، حيث قال (لقد جعلت عضلاتي أكبر مرتين، لكني أريد المزيد)

وفاة الهلك فالدير سيغاتو

في يوم وفاة الهلك فالدير سيغاتو شعر بوعكة صحية فاتجه على اثرها إلى إحدى جيرانه ليطلب منه أن يساعده، حيث كان قد اشتكى من ضيق حصل له في مجرى التنفس، وعلى اثره قد تم نقله إلى المستشفى وفقد وعيه في لحظة وصولهم للمستشفى في غرفة الطوارئ وعندها لم يستطع احد من الأطباء أن ينقذه .

إلى هنا اعزائي القراء نكون قد وصلنا معا إلى خاتمة لموضوعنا الذي كان بعنوان وفاة الهلك البرازيلي بحقنة زيت عضلات وتعرفنا فيه عن سبب الوفاة عبر موقعنا موقع العرب.