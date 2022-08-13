خبر وفاة اميتاب باتشان يثير الجدل هل مات ،يعتبر من أبرز النجوم تالقاً ونجاحاً في السينما الهندية والعالمية خلال السنوات الأخيرة وذلك لما يمتلكه من رصيد كبير في الأفلام والبرامج التلفزيونية الناجحة ،كما كان لخبر وفاته الذي تم تداوله من قبل رواد السوشيال ميديا موجة من التفاعل وما يمتلكه من اعداد بالملايين حول العالم ،سنتعرف خلال الاسطر القادم على تفاصيل الخبر.

اميتاب باتشان ويكيبيديا

يعد النجم والممثل الهندي اميتاب باتشان من النجوم المشاهير حول العالم وهو يحمل الجنسية الهندية من مواليد تاريخ ال11 من شهر أكتوبر لعام 1942م في مدينة أباد ،كما كون قاعدة جماهيرية كبيرة في بدية السبعينات من القرن الماضي ،كما أنه ينتمي الى عائلة فنية ووالده يعمل شاعراً ووالدته في المسرح بالإضافة الى دراسته الجامعية لدى كلية العلوم وكانت بداية عمله في المجال الفني خلال عام 1969م.

خبر وفاة اميتاب باتشان يثير الجدل هل مات ؟

تداول الكثير من رواد التواصل الاجتماعي خبر وفاة اميتاب باتشان الهندي والذي فجر موجة من الغضب والتفاعل بين الجمهور العالمي بسبب تعرضه الى حادث سير الذي أدى لوفاته ،كما نفت مصادر موثوقة ومقربة من النجم ذلك الخبر مؤكدين أن الخبر إشاعات ولا أساس له من الصحة كذلك أكد أن الفنان اميتاب باتشان انه قرر التبرع بأعضاءه بعد الوفاة مدعماً لذلك القضية.

كم عمر اميتاب باتشان

كما ذكرنا سابقاً أن النجم أميتاب باتشان من مواليد عام 1942م أي أنه يبلغ من العمر حالياً 79 سنة ويمتلك أعداد كبيرة من الاعمال الفنية الناجحة بالإصافة الى حصوله على عدد من الجوائز والتكريمات من أكبر المهرجانات الفنية العربية والعالمية ،بالإضافة الى لقب أول نجم في أسيا ينصب له تمثال من الشمع في أحد المتاحف العالمية في العاصمة البريطانية لندن ولديه ابن يدعى أبهيشيك باتشان ويعمل كممثل.

خبر وفاة اميتاب باتشان يثير الجدل هل مات كما شهد اتساع خبر الوفاة بشكل كبير في الايام الماضية من قبل مستخدمي السوشيال ميديا ،وبعد التحقق عن صحة الخبر اتضح أنه أشاعات وليس له أي جانب من الصحة وأن النجم يتمتع بصحة جيدة.