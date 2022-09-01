سبب وفاة نجل الفنانة سهير طه حسين، امين العسال نجل الفنانه الشهيرة سهير طه حسين هو من ابرز الفنانين الذين عرفوا بالوسط الفني وله الكثير من الالحان، وفي الساعات الماضية انتشر خبر وفاة امين العسال وبدا متابعيه بالبحث عن حقيقه ذلك الخبر طه حسين وتم تأكيد خبر وفاته بشكل رسمي من قبل احدى ذويه صباح اليوم الخميس بعد صارع مع المرض.

سبب وفاة امين العسال نجل الفنانة سهير طه حسين

توفي نجل الفنانة سهير طه حسين المعروف بأمين العسال ولكن لم يتم لمعرفة سبب وفاته التي انتشرت بسرعة على منصات التواصل الاجتماعي وأفاد عدة أشخاص مقربة من الفنان أمين العسال إنه أصيب بوعكة صحية نقول على إثرها إلى المستشفى وقد مكث اللي فترة ثم انتقل إلى -رحمه الله- تعالى وبعد ذلك أعلن أقربائه وذويه وفاة الفنان القدير أمين العسال وأكدوا أنه كان يعاني من مرض لفترة زمنية حتى أن توفاه الله -عز وجل- وإنا لله وإنا إليه راجعون.

من هو أمين نجل الفنانة سهير طه حسين

أمين العسال هو من أبرز نجوم الفن عرف بالحانة الدموية وهو نجل الفنانة الشهيرة المعروفة بألحانها سهير طه حسين وهو من مواليد عام 1984 ويبلغ من العمر 36 عاما وتوفي صباح اليوم الواحد من شهر ديسمبر 2022 بسبب صراع طويل مع المرض حيث تم نقله الى المستشفى وبعد ذلك فارق الحياة وأكدت الجهات الرسمية عن خبر وفاة بشكل رسمي.

حساب أمين العسال إنستقرام

يحاول محبو الفنان الراحل أمين العسال نجل الفنانة سهير طه حسين الوصول إلى حساباته بعد أن تم انتشار خبر وفاته ومن المعروف أن أمين العسال يمتلك حسابا على منصة الإنستغرام وله عدد كبير من المتابعين ويمكن متابعة حساب الفنان أمين العسال عبره منصة الإنستغرام من هنا.

يعتبر الفنان أمين العسال الذي انتشر خبر وفاته صباح اليوم هو من الفنانين المعروفين حيث إنه ولد في عام 1984 وقد توفاه الله تعالى بعد صراع طويل مع المرض ولكن بقيت ألحانه وأعماله ذكرى إلى محبينه إلى يوم الدين.