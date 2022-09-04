سبب وفاة تانيا باردازي نجمة التيك توك ، تانية باردازي نجمه التوك توك الذي ارتحلت اليوم ولقبت بملكة جمال التيك توك وعرفت تانيا بردازي باسم فتاه المغامرات الصعبة وكان عندها حب الشغف بإجراء التجارب المتعددة وتعتبر ملكه التيك توك وباردازي من الشخصيات المؤثرة عبر منصات التواصل الاجتماعي وتمتلك عددا كبيرا من المتابعين.

من هي تانيا بردازي ويكيبيديا

تانيا بردازي من الممثلين عبر منصة التيك توك حصلت على لقب ملكة جمال التيك توك مؤخرا وهي تعيش في كندا من مواليد كندا وتبلغ من العمر 21 عاما وأكملت دراستها في قسم الفلسفة بجامعة تورنتو في كندا، وتميزت بردازي بحبها الكبير لرحلات القفز والمظليات وشاركت جماهيرها ومتابعيها الرحلات والفعاليات التي قامت بها وبلغ عدد متابعها عبر منصة على ما يزيد المئة ألف متابعا هو انتشر خبر وفاتها في 27 من شهر الماضي.

تانيا بردازي السيرة الذاتية

بردازي هي شابه كنديه تاهلت للحصول على لقب ملكة جمال كندا عام 2017 وإليكم أبرز المعلومات الشخصية حول بردازي:

الاسم: تانيا باردازي.

تانيا باردازي. الاسم بالإنجليزية: Tania Pardazi.

Tania Pardazi. محل الميلاد: تورنتو / كندا.

تورنتو / كندا. محل الإقامة: تورنتو / كندا.

تورنتو / كندا. الجنسية: كندية.

كندية. المهنة: مؤثرة وناشطة على تيك توك.

مؤثرة وناشطة على تيك توك. التحصيل العلمي: بكالوريوس فلسفلة من جامعة تورنتو بكندا.

بكالوريوس فلسفلة من جامعة تورنتو بكندا. العمر: 21 عاماً.

21 عاماً. سبب الوفاة: تأثرها بإصابتها قاتلة نتجت عن حالة قفز من المظلة.

تأثرها بإصابتها قاتلة نتجت عن حالة قفز من المظلة. اللغة الأم: الإنجليزية.

الإنجليزية. سبب الشهرة: ناشطة على تيك توك.

حقيقة وفاة تانيا بردازي نجمه التيك توك

لقيت نجمه التيك توك المعروفة بتانيا بردازي مصرعها بعد تعرضها لحادث مؤلم حيث إنها قفزت من مظلة مما أدى إلى تعرضها للكسور ولقيت مصرعها على الفور حيث كانت تقفز بالمظلات في سماء توريكو وبعد أن تم فتح مظلتها فكانت غير قادرة على فتح المظلة الرئيسية بشكل صحيح والمظلة الاحتياطية لم تنتفخ في الوقت المحدد وسبب ذلك سقوطها ووفاتها على الفور.

كم عمر تانيا بردازي

تبلغ نجمه التيك تانيا بردازي من العمر واحد وعشرون عاما وتوفيت بعد محاولتها الغطس لأول مرة في مدرسه القفز بالمظليات في مدينة تورنتو وتعد الثانية من الفتيات اللتين لديهم حماس في حب القفز والرياضة والمغامرات حتى لقيت مصراعها في 27 من شهر أغسطس الماضي.

تفاصيل وفاة تانيا بردازي

توفيت صاحبه المغامرات الصعبة بردازي خلال تجربتها الفريدة للقفز المظلي وعندما تعرضت المظلة الرئيسية إلى التعطل أدى إلى سقوطها ووفاتها على الفور وقالت صديقتها ميلودي اوزجولي:

“إن تانيا كانت تبحث دائمًا عن شيء جديد تفعله وكانت تشعر بالملل من الحياة بسهولة. كانت المغامرة دائمًا تمنحها اندفاع الأدرينالين. عاشت كل يوم على أكمل وجه. كانت وفاة تانيا هذه بمثابة صدمة لهم وستحتاج إلى وقت للغرق فيها”.

تعد تانيا بردازي من أبرز النجوم الفنية التي ظهرت عبر منصة التيك توك ولها عدد ضخم من المتابعين حيث لقيت مصرعها أثناء سباقها في المغامرات الصعبة والتساقط من المظليات.