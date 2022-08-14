سبب ‏وفاة تركي الظفيري صاحب الصورة التي التي أفجعت السوشيال ميديا، فجع الشعب السعودي في صباح يوم الأحد الرابع عشر من شهر أغسطس خبر وفاة تركي الظفيري صاحب الصورة التي التي أفجعت السوشيال ميديا، وال1ي يلغ من العمر عشرين عام، جراء مرض قاتل، حيث تفاعل الكثير مع هذا الخبر المؤلم والصادم جدا ، وتم تقديم التعازي والمواساة لأهل الفقيد.

من هو تركي الظفيري ويكيبيديا

يعد تركي الظفيري من الشخصيات التي برز الفترة الأخيرة عبر منصات التواصل الإجتماعي، بعد نشر الصورة التي التي أفجعت السوشيال ميديا، ويعد شاب لاعب كرة قدم هاوي، محبوب لدى الجميع، تعرض تركي الظفيري الى مرض قاتل الفترة الأخيرة تم نقله الى الكويت لتلقي العلاج في مشافيها، وفي الآونة الاخيرة تم نشر خبر ‏وفاة تركي الظفيري عبر السوشيال ميديا، والجدير بالذكر أن عمر تركي الظفيري عشرين عام.

سبب ‏وفاة تركي الظفيري صاحب الصورة التي التى أفجعت السوشال ميديا

حسب ما تم الإعلان من قبل المشفى الذي كان يتعالج فيه في الكويت بأن تركي الظفيري كان يعاني من مرض خطير جدا ومزمن، حيث شهدت حالته الصحية في الآونة الاخيرة تراجع كبير، مما أدى الى تدهور حالته، ودخوله في العناية المركزة، حتى يتم الإعلان في مساء يوم السبت عن وفاة تركي الظفيري صاحب الصورة التي التى أفجعت السوشيال ميديا، في أحد مشافي الكويت.

الصورة التي التى أفجعت السوشال ميديا

قبل أيام تم نشر صورة هزت السوشيال ميديا، حول شاب كان يفترش سرير العناية المركزة، وأمه تفترش الأرض وتدعو له، حيث تم تداول الصورة عبر منصات التواصل الاجتماعي، علما أن الصورة تعود للشاب تركي الظفيري والذي تم الإعلان عن خبر وفاته مساء يوم السبت الثالث عشر من شهر أغسطس، علما بأن تركي الظفيري يعاني من مرض خطير ومزمن.

أعلنت أحد المشافي الكويت عن ‏وفاة تركي الظفيري صاحب الصورة التي أفجعت السوشيال ميديا بعد تعرضه الى مرض خطير ومزمن منذ فترة، ولم يتم الكشف عن المرض حتى هذه اللحظة، حيث ظهرت والدته وهي تفترش الأرض تدعو لإبنها.