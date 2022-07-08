وفاة جيمس كان.. نجم The Godfather

توفِيْ الممثل جيمس كان، الذي لعب دور رجل العصابات سوني كورليوني فِيْ فِيْلم The Godfather الملحمي، عَنّْ عمر يناهز 82 عامًا، بحسب ما أعلنت أسرته فِيْ بيان يوم الخميس.

وجاء فِيْ بيان العائلة، الذي نُشر على حساب كان الرسمي على تويتر، أن الممثل وافته المنية مساء الأربعاء. لم يذكر سبب الوفاة أو المكان.

وجاء فِيْ البيان أن “الأسرة تقدر تدفق المحبة وأخلص التعازي وتطلب منكَمْ الاستمرار فِيْ احترام خصوصيتهم خلال هذا الوقت الصعب”.

تم ترشيح كان لجائزة الأوسكار لأفضل ممثل مساعد عَنّْ تصويره لكورليوني الغاضب فِيْ فِيْلم The Godfather عام 1972، وأعاد تمثيل دوره فِيْ ذكريات الماضي إلَّى فِيْلم The Godfather عام 1974.

امتدت مسيرة الفنان الراحل لأكثر من ستة عقود وشملت مجموعة واسعة من الأدوار السينمائية الأخرى، من الإثارة النفسية “البؤس” إلَّى الكوميديا ​​”العفريت”.

قدم النجم العالمي آل باتشينو تعازيه فِيْ بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني، كتب فِيْه “جيمي كان أخي وصديقي الخيالي مدى الحياة. من الصعب تصديق أنه لن يكون فِيْ العالم بعد الآن لأنه كان حيويًا وجريئًا للغاية “.

وتابع “ممثل رائع ومخرج لامع وصديقي العزيز. أنا لن تفوت.”

ونشر النجم آدم ساندلر تغريدة كتب فِيْها “جيمس كان. أنا أحبه كثيرا. لطالما أردت أن أكون مثله. أنا سعيد لأنني قابلته … لم أتوقف عَنّْ الضحك حول هذا الرجل، كانت أفلامه أفضل من الأفضل. جميعَنّْا سنفتقده كثيرا. أفكر فِيْ عائلته وأرسل لهم حبي “.

من هُو جيمس إدموند كان

ولد جيمس إدموند كان فِيْ مدينة برونكس بنيويورك فِيْ 26 مارس 1940، وهُو ابن لمهاجرين يهُود ألمان.

بدأ كان، وهُو واحد من ثلاثة أشقاء، التمثيل على شاشات التلفزيون فِيْ عام 1961 واكتسب شهرة لدوره فِيْ الفِيْلم التلفزيوني بريان سونغ عام 1971، والذي لعب فِيْه بريان بيكولو، لاعب كرة القدم فِيْ شيكاغو بيرز فِيْ الحياة. رويال، الذي توفِيْ بسبب السرطان فِيْ سن حوالي 26 ؛ أكسبه الدور ترشيحًا لجائزة إيمي.

بحلول أوائل الثمانينيات، بدأ جيمس يهتم بالتمثيل، على الرغم من أن فِيْلم Thief عام 1981، الذي أخرجه مايكل مان، كان أحد أكثر أفلامه إثارة للإعجاب.

عانى كان من تعاطي المخدرات، ودمره نبأ وفاة شقيقته “باربرا” عام 1981 إثر إصابتها بسرطان الدم، فكانت مرشدة له فِيْ مسيرته المهنية.

فِيْ معظم الثمانينيات، لم يقم جيمس بإخراج أي أفلام، لكنه أمضى بعض الوقت فِيْ تدريب ابنه سكوت على سلسلة الدوري العالمي للناشئين.

من النقد، وقع كوبولا على خان لدور البطولة فِيْ فِيْلم 1987 Gardens of Stone، والذي جدد حياته المهنية فِيْ التمثيل، والتي امتدت فِيْ النهاية إلَّى ستة عقود وتضمنت مجموعة متنوعة من الأدوار.