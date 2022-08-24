سبب وفاة حسام بريمو الموسيقار السوري الشهير، أعلنت نقابة الفنانين السوريين قبل ساعات من يوم الأربعاء الرابع والعشرين من شهر أغسطس وفاة حسام بريمو الموسيقار السوري، مما تفاعل الكثير مع هذا الخبر الصادم والمؤلم، حيث تم نعيه من قبل عدد كبير من كبار الفنانين السوريين، والجدير بالذكر بان حسام بريمو يعد شخصية فنية بارزة جدا، مما كثرت التساؤلات لتعرف على سبب وفاة حسام بريمو .

حسام بريمو ويكيبيديا

يعد حسام بريمو من الشخصيات البارزة جدا في الدولة السورية، حيث يعيش في دمشٌ، من مواليد 1962، عمل حسام منذ صغره في مجال الفن، وحصل على إجازة في الموسيقا، مما أهله الان يعمل مع أكبر الفرق العازفة وهي فرقة السيمفونية الوطنية، حيث عمل أيضا مدري في المعهد العالي للموسيقى، وخرج الكثير من العازفين الكبار واستطاع حسام أن يؤسس فرقة جوقة قوس قزح، حيث نالت أعماله على اعجاب الكثير من الأشخاص في الأونة الأخيرة أصبح اسمه ترند عبر منصات التواصل الإجتماعي، بعد الإعلان عن وفاة وفاة حسام بريمو الموسيقار.

سبب وفاة حسام بريمو

فجع الشعب السوري صباح يوم الأربعاء بوفاة حسام بريمو بعد نعيه من قبل نقابة الفنانين حيث تم الإعلان عن وفاته بعد تعرضه لمرض السرطان منذ فترة كبيرة جدا، كما وتدهورت حالته الصحية الأونة الاخيرة وتم نقله الى المشفى لتلقي العلاج، وبعد أيام قليلة أعلن الأطباء عن وفاة حسام بريمو في صباح يوم الأربعاء، وقد شكل خبر وفاته الحزن على الكثير من الناس.

إنجازات حسام بريمو

قدم حسام بريمو الموسيقار السوري العديد من الإنجازات الفنية في فترة عمله ومن أبرز الإنجازات والمناصب التي قام بها بريمو:

مدرس في كلية التربية بدمشق.

مدرس في المعهد العالي للموسيقى بدمشق.

إجازة في الموسيقى بدرجة امتياز.

مؤسس وقائد ومدير جوقة ألوان.

مؤلف موسيقي.

قائد جوقة كلية مار أفرام السرياني.

أعلنت نقابة الفنانين الفترة الأخير خبر وفاة حسام بريمو بعد صراع طويل من مرض السرطان، حيث تم نعيه عبر منصات التواصل الإجتماعي، تاركا بصمه فنية في قلوب الكثير، كما ولم يتم تحديد بعد موعد صلاة جنازة حسام بريمو .