سبب وفاة حسن محمد هادي الصدر، تصدرت عمليات البحث الفترة الاخيرة حول وفاة حسن محمد هادي الصدر في العراق مساء يوم الإثنين الخامس من شهر سبتمبر، حيث يعد حسن محمد الصدر من الشخصيات البارزة والمعروفة في العراق ويعد أحد أقرباء مقتدي الصدر، حيث تفاعل الكثير حول وفاة حسن محمد هادي الصدر، وطالب الكثير في التعرف على سبب وفاة حسن الصدر

سبب وفاة حسن محمد هادي الصدر

أعلنت وسائل الإعلام العراقية في مساء يوم الإثنين الخامس من شهر سبتمبر خبر وفاة حسن محمد هادي الصدر والذي يعد من الشخصيات الكبيرة الشيعية في العراق، في مدينة الكاظمية، وبحسب ما أوضحت بعض المصادر بأن سبب وفاة حسن محمد هادي الصدر يعود بعد صراع من المرض، كما وأنه في الساعات الأخيرة تدهورت حالته الشخصية بشكل كبير مما تم نقله الى المشفى لتلقي العلاج الا أن الأطباء أعلنوا عن وفاته اليوم الاثنين.

مرض حسن محمد هادي الصدر

يعد مرض حسن محمد هادي الصدر الى إصابته بمرض السرطان من فترة طويلة ، حيث كان يتعالج في أحد المشافي في دولة السويد، من مرض السرطان الإ أن حالته الصحية قد تدهورت بشكل كبير جدا حتى تم نعيه رسميا عبر وسائل الإعلام مساء يوم الإثنين ، حيث تفاعل الكثير مع خبر وفاته وتم تقديم التعازي والمواساة لأهل المتوفى.

من هو حسن محمد هادي الصدر

يعتبر حسن محمد هادي الصدر من الشخصيات العراقية البارزة والمعروفة، ويعد أحد أقرباء السيد مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري،وإبن إسماعيل الصدر،تعرض حسن الصدر الفترة الاخيرة لمرض خطير وهو مرض السرطان أدى الى الانتقال الى السويد للعلاج من مرضه، ولكن دون جدوى حتى تم الإعلان عن وفاة حسن محمد هادي الصدر قبل ساعات من يوم الإثنين.

بينت رواد مواقع التواصل الإجتماعي عن وفاة حسن محمد هادي الصدر نجل إسماعيل الصدر في مساء يوم الإثنين، بعد صراع طويل من مرض السرطان، حيث تم نعيه من كبار الشخصيات وتم تقديم التعازي والمواساة الاهل الفقيد.