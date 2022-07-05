سبب وفاة خالد ابن حازم شومان، أفاد بعض مراسلينا من موقع العرب اليوم في مساء يوم الثلاثاء الخامس من شهر يوليو خبر وفاة خالد ابن حازم شومان والذي يعد من الشخصيات البارزة جدا في الوطن العربي وله الكثير من الانجازات الضخمة جمهورية مصر العربية، كما وأنه داعي إسلامي كبير، ومن خلال مصادرنا ومراسلينا سنتعرف على حقيقة وفاة خالد ابن حازم شومان.

سبب وفاة خالد ابن حازم شومان

بعد متابعة مراسلينا حساب الشيخ حازم شومان حصلنا على خبر وفاة خالد ابن حازم شومان بعد الاعلان من قبل الدكتور حازم الشومان عبر حسابه الشخصي تغريدة تفيد بوفاة ابنه حازم، مما تابع مراسلين العرب اليوم هذا الخبر بشكل فوري، فتبين بان الطفل حازم كان يعاني من فترة كبيرة من مرض نادر ادى الى تدهور حالته الصحية ، مما تم نقله الى المشفى لتلقي العلاج، ولكن قدر الله أن يتوفى في العشر السادس من ذي الحجة .

موعد جنازة خالد ابن حازم شومان

بعد المتابعة من قبل مراسلينا أفادنا قبل لحظات بموعد جنازة خالد ابن حازم شومان، والتي ستنطلق من مسجد الجمعية الشرعية بالمنصورة في تمام الساعة الخامسة مساءا، بعد صلاة العصر مباشر، وسيكون الدفن بمقابر العيسوية، كما وسيتم عرض بعض صور الجنازة فور خروجها من مسجد الجمعيه الشرعية بالمنصورة.

في الآونة الأخيرة تلقى فريق موقع العربي اليوم خبر وفاة خالد ابن حازم شومان مما باشر مراسلينا بالبحث والتحري حول صحة هذا الخبر، وبعد التأكد تبين بأن حازم بن خالد شومان تعرض الى مرض نادر جدا ن فترة ، وكان له سبب كبير في وفاته.