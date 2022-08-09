وفاة رجاء حسين.. عانت من الظلم والتهميش وتمنت الموت بدلا من ابنها

توفِيْت الفنانة المصرية رجاء حسين، صباح اليوم الثلاثاء 9 أغسطس 2022، عَنّْ عمر يناهز 84 عامًا، بعد صراع مع المرض.

وبحسب ما نقله أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، عَنّْ أسرته، فإن جنازة الفقيد ستقام بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، اليوم 6 أكتوبر، بعد صلاة الظهر.

أما عَنّْ أسباب وفاتها، فقد خضعت رجاء حسين لعملية جراحية فِيْ المعدة خلال الفترة الماضية، بعد معاناتها من أزمة صحية ناجمة عَنّْ ارتفاع إنزيمات الكبد، حيث أشارت المتوفاة سابقًا إلَّى أنها تعاني من هذه المشكلة وتشعر بتعب شديد.

كَمْا تعرضت الفنانة المصرية لإصابة بالغة جراء هبوطها على الدرج، بالتزامن مع ندوتها فِيْ المهرجان القومي للسينما.

بالإضافة إلَّى معاناته من المرض كانت معاناة رجاء النفسية أشد بعد وفاة ابنه الوحيد. وأدى ذلك إلَّى انخفاض شديد فِيْ وزنها وشعورها بالضعف، إذ صدمها خبر وفاته، وأشارت فِيْ مقابلة إلَّى أنها كانت تتمنى لو أخذها ابنها إلَّى الآخرة بدلاً من الموت قبلها.

من هُو رجاء حسين

رجاء حسين ممثلة مصرية بدأت مسيرتها الفنية من خلال فرقة نجيب الريحاني وقدمت العديد من المسرحيات والمسلسلات والأفلام المتميزة، وكان آخر أعمالها الفنية مسلسل “عائلة هههه” مع الفنان الراحل طلعت زكريا والذي كان يظهر فِيْ عام 2017.

ومن أبرز أعمال الفنان الماهر “عبقرية الجبل”، “اللص والكلاب”، “علي باب زويلة”، “أحلام الفتى الطائر”، “ذئاب الجبل”، “المال. والأطفال “،” شجرة اللبلاب “،” الشاهد والدموع “،” ريا وسكينة “.

أعلنت الفنانة خبر طلاقها من زوجها الفنان سيف عبد الرحمن، عام 2022، عَنّْدما تمت دعوتها إلَّى برنامج “الستات ميبرفوش ليكبوا”، حيث أكدت أن الانفصال حدث بينهما بعد وفاة زوجها. ابن كريم بعد 51 عاما من الزواج.

اعتزال رجاء حسين

وانتشرت شائعات اعتزال الفنان رجاء حسين الفني بعد مسيرة طويلة من الأعمال الناجحة والمهمة التي قدمها عبر تاريخها.

نفت الفنانة الراحلة هذا الخبر وقتها خلال تصريح خاص لها مع موقع “العرب اليوم”، قائلة “غيابي شيء خارج عَنّْ إرادتي، ومشكلة يعاني منها العديد من الفنانين الكبار الذين تم تهميشهم فِيْ السنوات القليلة الماضية، أو بعبارة أخرى، “لقد حُشروا على الرف. وكأن الفنان عَنّْدما يكبر عديم الفائدة مثل خيول الحكومة “.

وأضاف الفنان الراحل أنه لم يعرض عليه أي عمل خلال الفترة الماضية، وقال “كل ما يحدث هُو أنني لم أعرض أي عمل جديد يتناسب مع عمري وموهبتي وموقفِيْ الفني، وعَنّْدما أعرض عليه. الأعمال والأوراق التي ليس لها قيمة، وبصراحة تامة، لن أقبل تقديم ورقة بدون غرض أو قيمة، فقط لأجمع المال منك لإشباع وتلبية احتياجاتي الشخصية والحياتية، فمن الأفضل أن أبقى فِيْ بيتي المشرف، وأمام أعين جمهُوري كَمْا هُو معي.

وأكدت المتوفاة فِيْ المقابلة أن لديها علاقة جيدة مع جميع زملائها فِيْ الوسط الفني، وأنها تقضي حياتها العادية بطريقة بسيطة للغاية، وتثق بنفسها فِيْ تفاصيل يومها، بينما تفضل أن تقضيها. معظم وقتها مع ابنتها وأحفادها الذين تعتبرهم مصدر سعادتها.