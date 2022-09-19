سبب وفاة زوجة خالد زكي بالفيديو، ضجت منصات السوشيال ميديا المختلفة في الساعات القليلة الماضية حول نبأ وفاة زوجة الممثل المشهور واللامع المصري خالد زكي والتي اثار هذا الخبر ضجة واسعة في جمهورية مصر العربية وبالتالي فان الفنان المصري خالد زكي من الفنانين المشهورين في مصر وشارك في الكثير من الاعمال الفنية المميزة والناجحة وكانت بداية مسيرته الفنية والتمثيلية سنة 1973 وحتى وقتنا هذا ويبلغ خالد زكي من العمر نحو 72 عاماً ولديه اثنان من الأبناء وهما دينا وتامر.

خالد زكي ويكيبيديا

يعد خالد زكي من أبرز النجوم في الوسط الفني كممثل، حيث بدأ مشواره الفني منذ فترة طويلة خلال عام 1973 م وما زال مستمراً حتى الآن. خلال مشاركته في العديد من الأعمال الفنية والأفلام البارزة، مثل فيلم “The Teenage School”، ناهيك عن مجموعة من الأعمال الدرامية الفنية الأخرى التي ظهرت في المسلسل الذي شارك فيه.

سيرة الفنان خالد زكي الذاتية

وفيما يلي قائمة تضم مجموعة من أبرز المعلومات والبيانات المتعلقة بالفنان المصري خالد زكي، وجاءت على النحو التالي

الاسم خالد زكي.

الاسم الانكليزي “خالد زكي”.

الميلاد 22 فبراير 1950 م.

مكان الميلاد القاهرة.

محل الاقامة الدائم العاصمة القاهرة.

اسم الأم غير معروف.

اسم الأب جاد زكي.

العمر 72 سنة.

الجنسية يحمل الجنسية المصرية.

زوجته الحالية متوفاة.

الأبناء ولدان (دينا – تامر).

ألما ماتر معهد القاهرة العالي للفنون المسرحية.

المؤهلات العلمية بكالوريوس في التمثيل.

اللغة العربية – اللهجة المصرية.

المهنة ممثل.

أعمال بارزة رايس كوك.

سنوات العمل بدأ حياته المهنية من عام 1973 م – حتى الآن.

سبب وفاة زوجة خالد زكي بالفيديو

يعود سبب وفاة زوجة خالد زكي إلى صراعها الطويل مع المرض حتى وفاتها يوم الأحد 18 سبتمبر 2022 م، بحسب ما أوردته العديد من الصحف الإخبارية، وهو ما أكده الفنان المصري خالد. كما ورد أنه من المقرر أن يتم تشييع جنازة المتوفى. تقام جنازتها من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين بعد صلاة العصر، وظهر الفنان خلال جنازة زوجته، وظهرت عليه علامات الحزن والفقد تجاه زوجته التي فقدها مؤخرا، والعديد من زملائه من. ضمن الوسط الفني وشارك أصدقاء الفنان في الجنازة. وعلى رأسهم عمرو الليثي ومنير مكرم.

زوجة الفنان خالد زكي ويكيبيديا

في الحقيقة لم يتم التعرف على زوجة الفنان خالد بعد، لكنها مصرية من أصل وجنسية مصرية، ولم يتم الإعلان عن اسمها أبدًا، لأن حياة خالد كانت مليئة بالخصوصية حيث كان دائمًا يريد فصل حياته المهنية عن حياته العائلية الخاصة. من هنا نستنتج أن الفنانة تزوجت من امرأة خارج إطار الوسط الفني والإعلامي، وبالرجوع إلى عدة مصادر تبين أنه عاش مع زوجته لفترة طويلة جدًا، وأدى ذلك إلى زواج من كل واحد منهم لولدين (دينا – تامر) حتى توفيت مؤخرا.

حقيقة وفاة الفنان خالد زكي

يشار إلى أنه في وقت سابق، تداولت العديد من مواقع التواصل الاجتماعي والصحف الإخبارية خبر وفاة الفنان المصري البارز خالد زكي، لكن اتضح أنها مجرد إشاعات لا أساس لها وغير مؤكدة، وأوضح الفنان أنه بخير. معافى وصحته جيدة وهو الآن يبلغ من العمر اثنين وسبعين عاما ونتيجة لذلك أصدرت نقابة المهن بجمهورية مصر العربية بيانا أكد فيه أن الفنان بخير وبصحة جيدة.

تداول خبر وفاة زوجة الفنان المصري خالد زكي بالفترة الاخيرة عبر وسائل الاعلام المتنوعة وبحسب الصحف الاخبارية ان سبب وفاتها الطراع الطويل مع المرض وانه لم يتم التعرف على هويتها الا انها من اصول مصرية ولا تنتمي الى الوسط الفني وانجبت من زوجها الفنان خالد زكي طفلبن وهما تامر ودينا.