وفاة زوجة خالد زكي بعد صراع مع المرض

توفِيْت زوجة الفنان المصري خالد زكي عَنّْ عمر يناهز 67 عامًا، بعد صراع مع المرض، فِيْ الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد 18 سبتمبر.

وفاة زوجة خالد زكي

ولم تكشف الفنانة عَنّْ طبيعة مرض زوجته التي غابت عَنّْ الأضواء لأكثر من نصف قرن بعد زواجهما، لكنها أشارت إلَّى أنها توفِيْت أثناء وجودها فِيْ المستشفى.

أفادت تقارير محلية أن جثمان الراحلة سيدفن عصر اليوم بمسجد مصطفى محمود بالمهندسين، ويدفن الجثمان بمقبرة الأسرة بمنطقة غفِيْر بصلاح سالم، لكن لم يتم تحديد مَوعِد ومكان الجنازة. تم تأكيد. لم يعلن بعد.

شائعات وفاة خالد زكي …

فِيْ السابق كان الفنان المصري ضحية شائعات الموت، حيث انتشرت أنباء كثيرة عَنّْ وفاته من مرضه، وعبر عَنّْ غضبه واستيائه قائلاً “للأسف هذه الشائعات تدور حولي من حين لآخر، وأحياناً أخرى”. . شائعات وفاتي، والتي تزعجني لأنها تقلقني وأهلي وأقاربي، لذلك لا ينبغي لأحد أن يقلق الآخرين بنشر شائعات لا أساس لها “.

وطالب خالد زكي مروجي الشائعات بالتوقف عَنّْ أكاذيبهم والتحقيق فِيْ صحة ما ينشرونه عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أنها ليست أول شائعة تؤثر على صحته وحياته، إذ سبق أن ترددت أنباء عَنّْ إصابته بالسرطان. وهُو ما نفاه بشكل قاطع.

خالد زكي يتحدث عَنّْ أزمته المالية

قبل عدة أشهر أعرب خالد زكي عَنّْ استيائه من الأوضاع التي يعيشها فنانون من جيله. بسبب قلة الفرص التمثيلية وقلة العائد المالي، كاشفة تعرضه لأزمة مالية دفعته لبيع سيارته.

كَمْا شدد على أهمية تكريم الفنانين الكبار مالياً، وليس مجرد التكريم والشهادات الأدبية، قائلاً “يجب التدخل بقوة فِيْ هذا الأمر حفاظاً على كرامة الفنان فِيْ جيلنا حتى لا نموت فِيْ حين”. لقد رحلوا. “ليس معَنّْا سنتًا واحدًا … من المفترض أن نكون شرفاء، ليس فقط التكريم الأدبي والشهادات. نحن لا نحترم الصفقات المادية جيدًا لأننا كبار السن.”

وأشار زكي إلَّى أنه لم يتحدث عَنّْ أزماته المالية خوفًا من رأي جمهُوره فِيْه، ففِيْ عام 2011 لجأ إلَّى بيع سيارته أيضًا بسبب تدهُور وضعه المادي، موضحًا أنه يستخدم سيارة زوجته حتى الآن. ولم تتمكن من شراء سيارة جديدة، فمن أولوياتك توفِيْر المال للطعام والشراب والالتزامات الهامة.