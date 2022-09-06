وفاة سائق شاحنة تدهورت على الطريق الصحراوي ، حوادث السير اليوم ترتفع بسبب التصادم في الخطوط السريعة والدولية فقد شهدت عمان حادث سير اصطدام شاحنة على الصحراوي، وعلي ما يبدو أن الحادث كان مؤلما مما أدى إلى وفاة سائق الشاحنة بشكل مباشر، وأفاده المصادر الطبية أن الشخص الذي كان يقود الشاحنة قد توفي على إثر حادث السير الذي تعرض له.

تفاصيل وفاة سائق شاحنه حادث على الصحراوي

أفادت المصادر الطبية لوفاة سائق شاحنة محملة بمادة البازلت نتيجة تعرض الشاحنات على الطريقة الصحراوي ما قبل الصبح معان بتجاه عمان، حيث كان سائق السيارة يقودها مما أدى إلى تدهورها على الطريق الصحراوية مثل هذا الحادث إلى وفاة السائق على الفور وكما اتضح من الصور أن الشاحنة انقلبت بشكل كامل إلى الخلف.

سبب وفاة سائق شاحنة محملة بمادة البازلت على الصحراوي

تعرض سائق شاحنة صباح اليوم في طريق سطح معان الواقع باتجاه عمان إلى تدهور شاحنته في الطريقة الصحراوية وهذا أدى إلى وفاته على الفور نتيجة عدم تحكمه في الشاحنة وكانت الشاحنة محمله بمادة البازلت وثقيلة وهذا أدى إلى انقلابها بشكل كامل إلى الخلف وقامت الأجهزة الأمنية في عمان بإغلاق مسربي الطريق واستخدام الطريق الجانبية لتمرير حركه السير لحين استمرار الأثر أو الحادث المروري الذي وقع في عمان صباح اليوم وأدى إلى وفاة السائق.

وفاة سائق شاحنة تدهورت على الطريق الصحراوي

قالت الدوريات الخارجية على أثر هذا الحادث إن الشاحنة كانت محملة بمادة البازلت وتتجه إلى الجنوب من عمان وتم إغلاق أجانب بالطريق واستخدام الجانب الآخر لتمرين حركه السير وتم تأكيد خبر وفاة السائق من قبل الجهات الطبية بعد نقله إلى المستشفى ولكن لقي مصرعه على إثراء هذا الحادث الأليم الذي وقع صباح اليوم في الطريق المؤدي الى عمان حيث لقي الرجل مصرعه على الفور بسبب ما تعرض له من انقلاب في الشاحنة.

وقعه حادث مرور صباح اليوم في الطريق الصحراوية المتجهة إلى عمان وقد نتج عن هذا الحادث وفاة سائق الشاحنة الذي كانت محملة بمادة البازلت وهذا ما شجع انقلاب الشاحنة على الفور.