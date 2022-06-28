وفاة سعود بدر الشمري.. وانتقادات لتجاهل الفنانين خبر رحيله

توفِيْ الممثل الكويتي سعود بدر الشمري، بعد صراع مع المرض، فِيْ الساعات الأولى من صباح الثلاثاء 28 يونيو.

ونشرت الإعلامية الكويتية مفرح الشمري، هذا الخبر عبر حسابها على إنستجرام، معبرة عَنّْ استيائها وغضبها من تجاهل الفنانين خبر وفاة سعود بدر الشمري دون أن يعزي عائلته عبر حساباتهم الشخصية.

ونشر مفرح الشمري نائب رئيس اتحاد الإعلام العربي والمستشار الإعلامي للاتحاد العام للفنانين العرب صورة بالأبيض والأسود للفنان الراحل كتب عليها جملة امتدحت شخصه الطيب، قال فِيْها “القلب الطيب والصادق خير للجميع .. بارك الله فِيْك يا بو عزيز”.

وأضاف فِيْ خانة الوصف “توفِيْ الممثل سعود بدر اليوم بعد صراع مع المرض، ولأن الممثل فِيْ حالته، ذكر إحدى غرفه للفنانين الذين شارك معهم فِيْ أعمال درامية”.

وتابع مفرح فِيْ تعليقه سرد الأعمال التي شارك فِيْها سعود الشمري منها “عمر الشاقة” عام 2009، “الحب الذي كان” عام 2010، “فريج صويلح” عام 2005، “باب الفرج” 2011.، و “إيال أبو سالم” “2008 بنت وشايب” 2015، وأعمال أخرى.

وعلقت التعازي على منشور فرح كتبت فِيْه الفنانة البحرينية الشيخة زويد “رحمه الله برحمته وبارك على روحه فِيْ الجنة”. ارحمه يا رب “.

وكتب المنتج الكويتي أحمد البريكي فِيْ تعازيه “رحمه الله”. وأضاف المخرج محمد القفاص “رحمه الله، وأحسنه”.

وأعرب الناشط عيسى القلاف عَنّْ غضبه من إهمال الإعلامي للفنان الراحل “للأسف الممثل الموجود فِيْ دولتك وشارك فِيْ العديد من الأعمال الدرامية التي تذكره رحمه الله”. رحمته الهائلة واسكنه فِيْ اعلى فردوس “.

يشار إلَّى أن وفاة الشمري لم تحظ بتغطية وتفاعل إعلامي كبير، بسبب مشاركته فِيْ الأدوار الداعمة فِيْ معظم أعماله خلال مسيرته التمثيلية.

يشار إلَّى أن أصل سعود بدر الشمري يعود إلَّى أشهر عائلات الخليج العربي، حيث يمكن إرجاعه إلَّى قبيلة شمر، وهِيْ قبيلة عربية أصيلة ترجع أصولها إلَّى حائل فِيْ نجد. منطقة.