سبب وفاة سلطان بن أحمد بن ناصر آل لوتاه، انتشر في الساعات القليلة الماضية عبر العديد من المواقع الالكترونية الاماراتية، وعبر العديد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، خبر وفاة رجل الاعمال الاماراتي سلطان بن أحمد بن ناصر آل لوتاه، واثار الخبر الكثير من الحزن في الاوساط الاماراتية، وخاصة ان له العديد من الاعمال الخيرية، وتسائل الكثيرين عن سبب وفاة سلطان بن أحمد بن ناصر آل لوتاه.

من هو سلطان بن أحمد بن ناصر آل لوتاه

اسمه الكامل سلطان بن أحمد بن ناصر آل لوتاه، ولد سلطان في دولة الامارات العربية المتحدة في امارة دبي، وترعرع فيها، وهو في السابعينات من العمر، ويعتبر سلطان بن أحمد بن ناصر آل لوتاه من أهم رجال الاعمال على المستوى الاماراتي، وعلى المستوى العربي، وله العديد من المساهمات منها المشاركة في تأسيس بنك دبي الاسلامي برفقة الحاج سعيد بن أحمد آل لوتاه، وايضا قامت بتأسيس شركة ” س س لوتاه للمقاولات “، وله العديد من الاعمال الخيرة التي ساهمت في محبة الناس له، ومن هذه الاعمال بناء العديد من المساجد في كثير من الدول.

سبب وفاة سلطان بن أحمد بن ناصر آل لوتاه

اعلن يوم امس الجمعة الموافق السادس عشر من شهر سبتمبر لعام 2022م، عن وفاة سلطان بن أحمد بن ناصر آل لوتاه، وهو من المؤسسين لبنك دبي الاسلامي، واثار خبر وفاته الكثثير من الحزن لدى الشعب الاماراتي، وخاصة الفقراء يسبب الاعمال الخيرية التي كان يقوم بها، وتسائل الكثير من الاشخاص عن سبب وفاة سلطان بن أحمد بن ناصر آل لوتاه، وسبب الوفاة هو تعرضه لازمة صحية مفاجئة مما اضطر لنقله الى المستشفى لتلقي العلاج، ولم يستطع الاطباء انقاذ حياته.

تفاصيل وفاة سلطان بن أحمد بن ناصر آل لوتاه

بعد انتشار خبر وفاة سلطان بن أحمد بن ناصر آل لوتاه اليوم الجمعة زاد البحث عن تفاصيل وفاة سلطان بن أحمد بن ناصر آل لوتاه، وورد ان سبب وفاته هي ازمة صحية مفاجئة ألمت به، وانتقل الى رحمة الله على اثرها، سوف يقام على المرحوم صلاة الجنازة يوم السبت وسوف يصلى عليه بعد صلاة الظهر، في مسجد الشهداء الواقع بجانب مقبرة القصيص في امارة دبي.

سبب وفاة سلطان بن أحمد بن ناصر آل لوتاه، تداولت العديد من المواقع الاماراتية الرسمية، خبر وفاة سلطان بن أحمد بن ناصر آل لوتاه، وسبب الوفاة هو تعرضه لازمة قلبية، ونقل على اثر الازمة الى المستشفى، ولكن لم يتطع الاطباء انقاذ حياته.