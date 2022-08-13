حقيقة وفاة سلمان رشدي الروائي البريطاني .. ما قصة رواية آيات شيطانية ؟، انتشرت الكثير من الاخبار في صباح يوم السبت الثالث عشر من شهر أغسطس خبر وفاة ة سلمان رشدي الروائي المعروف في بريطانيا صاحب رواية آيات شيطانية كما تفاعل الكثير مع هذا الخبر المحزن والصادم ، وطالب الكثير في معرفة سبب وفاة سليمان رشدي الروائي، والجدير بالذكر أن سلمان رشدي من الشخصيات البارزة جدة في كتابة الروايات.

من هو سلمان رشدي ويكيبيديا

يعد سلمان رشدي، شخصية بارزة جدا في الهند، وهو إبن رجل الأعمال الكبير أحمد سلمان رشدي، درس في جامعة كامبردج وتخرج منها، كما واكمل دراسته الماجستير في التاريخ، وبعد تخرجه اتجه الى مجال التأليف في لندن، ونشر أول رواية له Grimus عام 1975م، وحصل على صدى كبير جدا في العالم، حتى اصبح من الشخصيات المشهورة في كتابة الروايات وكبيرة، ومن ثم قام بكتابة رواية رواية آيات شيطانية عام 1988، هو الذي طارده لما يزيد عن 3 عقود..

حقيقة وفاة سلمان رشدي الروائي البريطاني

في الأونة الأخير تداول منصات التواصل الإجتماعي خبر وفاة سلمان رشدي عبر السوشيال ميديا، وبعد التأكد من المعلومات لم يتم صدور حتى هذه اللحظة خبر رسمي من قبل أقربائه بوفاة سلمان رشدي الروائي ولا يتوفر أي معلومات تفيد بوضعه الصحي الان، ولكل ما تم نشرة في الساعات الاخيرة عاري عن الصحة ومجرد إشاعات، حيث أصدر مؤسس الجمهورية الاسلامية قبل سنوات بهدر دمه بعد نشر رواية آيات شيطانية، والتي أصابت جدل واسع في العالم.

ما قصة رواية آيات شيطانية

إنتشر رواية آيات شيطانية من قبل الراوي سلمان رشدي عام 1988، والتي تعد من أكثر الأعمال التي أصابت جدل واسع، وغضب عارم في العالم، التي تسئ للرسول محمد عليه السلام، حيث أثارت ردود قوية وغاضبة وطالب الكثير بإهدار دمه، علما بأن ل سلمان رشدي الروائي العديد من الروايات مثيرة للجدل.

تداول الكثير من نشطاء ورواد السوشيال ميديا في مساء الجمعة الثاني عشر من شهر أغسطس خبر وفاة سلمان رشدي الروائي البريطاني، وبعد التحري من الخبر تبين أن الخبر عاري عن الصحة ولا صحة لذلك .