تفاصيل وفاة شاب مصطفى عادل دهسه قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد بالمحلة، تداولت وسائل الإعلام المصرية في صباح يوم الثلاثاء السادس عشر من شهر أغسطس خبر وفاة شاب مصطفى عادل ، بعد تعرضه الى حادث سير بعدما دهسه قطار طنطا، أثناء عبوره شريط السكة، كما وتم نقل جثته الى المستشفى، لاتخاذ الاجراءات القانونية، حيث تفاعل الكثير مع خبر وفاة شاب مصطفى عادل دهسه، وتم نعيه عبر وسائل الإعلام.

من هو مصطفى عادل

بحق الكثير من رواد منصات التواصل الإجتماعي الفترة الأخيرة على اسم مصطفى عادل، وذلك بعد تداول اسمه عبر وسائل الإعلام المصرية بعد تعرضه للدهس من قبل قطار المنصورة وطنطا، أثناء سلك عبور سكة الحديد، مما أدى الى وفاته على الفور، مما هرعت سيارات الاسعاف الى المكان، وتم نقله الى مشرحة المشفى لاتخاذ الإجراءات القانونية، كما ولا يوجد أي معلومات حول الشاب مصطفى عادل، سوى أنه مصري الجنسية.

وفاة شاب مصطفى عادل

تلقى اللواء هاني عويس في الساعات القليلة الماضية في صباح يوم الثلاثاء إخطارا من المقدم أحد الشاوي ويفيد به بمصرع شاب مصري يدعى مصدى عادي أسفل القطار طنطا المنصورة، وعلى الفور هرعت سيارة أسعاف وقوة أمنية الى مكان الحادث، وتبين بعد التحري بأن مصطفى عادل أثناء مرور سكة الحديد دهسة القطار وتم تبليغ النيابة العامة للتحقيق في الأمر.

تفاصيل وفاة شاب مصطفى عادل

استيقظ الشعب المصري في صباح يوم الثلاثاء عن حالة وفاة لشاب مصطفى عادل مما زادت عمليات البحث عن سبب الوفاة وبعد التحقيق تبين بأن وفاة شاب مصطفى عادل بعد دهسه قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد بالمحلة ادى الى وفاته على الفور وتم تحويل الجثة الى المشرحة لتحقيق في أمر القضية ، وعن موعد جنازة شاب مصطفى عادل لم يتم تحديدها بعد.

تلقت الشرطة المصرية في صباح يوم الثلاثاء السادس عشر من شهر أغسطس إخطار يفيد فيه وفاة شاب مصطفى بعد دهسه قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد بالمحلة، وتم نقله الى المشرحة