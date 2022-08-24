وفاة شقيق لطيفة التونسية والتونسية تنعاه ب ، قامت الفنانة التونسية لطيفه بتنزيل منشور على حسابها عبر الفيس بوك، مفاده انها تقول ان شقيقها قد توفيت وهو حسن وهو اكبر اشقائها حيث قالت لطيفه في المنشور “اخوي الكبير حسن الحنون السند كنا ننتظرك ولكن القدر كان اسرع، الله يرحمك يا حبيب القلب وانا لله وانا اليه راجعون ربنا يصبرنا على فراقك يا حسن” حيث قام المتابعون بالتعليق على منشورها ومواساتها لفقيدها اخوها الكبير حسن ويسألون الله ان يلهما اهلها ويلهمها الصبر على فقدان اخيها.

وفاة شقيق لطيفة التونسية والتونسية تنعاه ب

فُجعت الفنانة لطيفة التونسية بخبر وفاة اخيها الكبير حسن، وقال في منشور نشرته على حسابها عبر الفيس بوك أنها حزنت حزنًا شديدًا على وفاة أخيها الكبير حسن، لأنه السند والحنون عليها دائمًا، وانهال المتابعون على مواساتها وخاصة الفنانين اصدقائها في الوسط الفني.

فيس بوك لطيفة التونسية

وبالسؤال عن الفيس بوك الخاص بالفنانة لطيفه التونسية فإننا سوف نرفقه لكم في هذه الفقرة عبر الرابط التالي، لمشاهده احدث المنشورات التي تقوم الفنانة لطيفه بتنزيلها، ولمواساتها لفقدان اخيها الكبير حسن حيث تقوم الفنانة لطيفه بكتابة المناشير اليومية على الفيس بوك ويرد عليها المتابعون والمشاهير في كافه انحاء العالم وكان المنشور الاخير للفنانة لطيفة التونسية منشور مواساه وتعزيه لأخيها حسن الكبير الذي فجعت بموته.

تويتر لطيفة التونسية

وعن تويتر الفنانة لطيفة التونسية الذي تنشر عبره تغريداتها سنفق لكم رابط تويتر الخاص بلطيفة التونسية في هذا المقال والذي تقوم بالتغريد فيه كل يوم حيث ينهال المتابعون للفنانة لطيفة التونسية بالتعليق على منشوراتها لما لاقته من حب كبير في قلوب الناس.

تناقلت اخبار صحفيه مفادها ان هناك خلاف بين لطيفه التونسية والفنانة شيرين عبد الوهاب حيث تم الترويج والتشهير بالفنانة شيرين عبد الوهاب، وردًا على ذلك قامت الفنانة لطيفه التونسية في حفل مهرجان قرطاج بتهنئة الفنانة شيرين عبد الوهاب لتنفي كل الاشاعات التي كانت تروج ضد شرين عبد الوهاب، حيث قامت لطيفه التونسية بتهنئة نجاح شيرين عبد الوهاب الكبير وان تقف معها وساندتها لتتحدى كل الصعوبات التي ستمر في طريقها.