وفاة عشرينية بحريق منزل في حي نزال ، أفادت مصادر محلية حول وفاة فتاة عشرينية بحرق منزلها في حي نزال وتابعت المصادر حول ورود بلاغ ورد إلى غرامه عمليات وسط عمان ليؤكد بوجود حريق داخل منزل في منطقة حي نزال وباشرت الأجهزة الأمنية بمتابعة ذلك الأمر وانتقلت الجهات الطبية إلى المكان وتم انتشال فتاة عشرينية من المنزل وهي جثة هامدة.

تفاصيل وفاة عشرينية بحرق منزل في حي نزال

تعرضت فتاة تبلغ من عمرها العشرينيات اليوم الثلاثاء بحريق منزل في منطقة حي نزال في العاصمة العمانية وأكدت المصادر المقربة بوجود بلاغ إلى غرفة عمليات وسط عمان يؤكد بوجود حريق داخل منزل في منطقه حي نزال نشبا عن وقوع وفاة شابة تبلغ العشرينيات من عمرها مباشرة إلى المكان وتم نقل جثة الفتاة إلى مركز الطب الشرعي وتم مباشرة التحقيق لبيان سبب الحريق.

سبب وفاة فتاة عشرينية في حريق حي نزال

تم فتح تحقيق بالحادثة لمعرفة سبب الحريق الذي تسبب بوفاة فتاة عشرينية وبدأت الجهات الأمنية بالتحقيق لبيان سبب الحريق والوفاة ولحتا هذه اللحظات لم تتم معرفة سبب الحريق وتم نقل الفتاة من قبل طواقم الدفاع المدني وقد فارقت الحياة إثر خلقها من خلال الحريق الذي اندلع في المنزل الواقع في حي نزال.

فتاه تحرق منزل عائلتها في حي نزال

أكدت بعض المصادر على أقدام فتاه على إشعال النار في منزل عائلتها في منطقة حي نزال الواقع شرقي العاصمة عمان وبين مصدر أمني أن الحريق أشعل بالمنزل بالكامل ولم يسجل بوقوع إصابات واكبت بعد المصادر أن الفتاة كانت تعاني من اضطرابات نفسية وفقا المعلومات الواردة وأن الفتاة كانت تعاني من اضطرابات نفسية تؤذي بحياتها وهذا ما جعلها تقدما بإشعال النار في منزلها وتسبب ذلك بوفاتها حسب ما أفادت المصادر.

حادثة وفاة فتاة تبلغ العشرينيات من عمرها هي حادثة أليمة فقامت بإشعال النيران في بيت عائلتها وعلى ما يبدو أنها كانت تعاني من اضطرابات نفسية وهذا ما جعلها تقدم على هذه الخطوة ولكن لقيت مصراعها بحرق المنزل في عمان.