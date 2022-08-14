وفاة عضو تحالف الفتح إبراهيم القريشي بحادث سير على طريق الكوت، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا صباح اليوم خبر وفاة عضو تحالف الفتح إبراهيم القريشي بحادث سير على طريق الكوت، فهو من أحد الشخصيات العراقية التي لها اهتمام كبير في الساحة السياسية.

من هو ابراهيم القريشي السيرة الذاتية

يعتبر ابراهيم القريشي من أكثر الشخصيات السياسية في المجتمع العراقي فله العديد من المشاركات في الندوات حيث كان له جمهور كبير في الوسط الاجتماعي العراقي، و يعتبر ابراهيم القريشي من احد الشخصيات السياسية في مدينة العراق، بالاضافة الى ذلك فهو يشغل منصبا كبيرا فيها، وللتعرف عل السيرة الذاتية الخاصة بإبراهيم القريشي من الاتي:

الاسم: ابراهيم القريشي.

الجنسية: العراقية.

الديانة: يعتنق الديانة الإسلامية.

تاريخ الميلاد: ولد في عام 1967 ميلادي.

تاريخ الوفاة: توفي بتاريخ 14 أغسطس عام 2022 ميلادي.

العمر عند الوفاة :سبعة وخمسون عاما.

وفاة عضو تحالف الفتح إبراهيم القريشي بحادث سير على طريق الكوت

تم الإعلان على السوشيال ميديا والفضائيات العراقية منذ صباح اليوم عن خبر وفاة عضو تحالف الفتح العراقي ابراهيم القريشي في حادث سير كبير، وقد كان هناك نعي له بشكل رسمي في الاعلام العراقي، ومن الأحزاب العراقية ايضا، وبالحديث عن السبب في وفاته فانه تعرض الى حادث أثناء سيره في السيارة الخاصة به في منطقة النعمانية، وقد فتحت قوات الأمن العراقي تحقيقا في حادثة وفاته للتأكد من عدم وجود عمل إرهابي في الأمر، وأكدت المصادر العراقية انه كان على طريق الكوت وتعرض لهذا الحادث وهو على الطريق، وتوجهت الطواقم الطبية الى مكان الحادث على الفور ولكنه كان قد فارق الحياة بعد ان دخل الى العناية المشددة.

وصلنا واياكم الى ختام مقالنا لهذا اليوم الذي ذكرنا لكم فيه وفاة عضو تحالف الفتح إبراهيم القريشي بحادث سير على طريق الكوت، وتحدثنا عن السيرة الذاتية له، وعن خبر وفاته الذي كان حديثا للكثير من قبل النشطاء في مواقع التواصل و الحزن الذي خيم على البلاد بعد انتشار خبر وفاته بهذا الحادث المؤسف.