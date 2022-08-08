وفاة علي جاسم آل علي عضو المجلس الوطني ومدير عام شبكة أم القيوين الإذاعية، استيقظ الشعب الإماراتي في صباح يوم الاثنين التاسع من شهر أغسطس على خبر وفاة علي جاسم آل علي، والذي يعد من الشخصيات البارزة في دولة الإمارات المتحدة، حيث كان خبر وفاته صدمة كبير لمحبيه وأقربائه، كونه أحد الشخصيات الهامة في الدولة عضو المجلس الوطني ومدير عام شبكة أم القيوين الإذاعية، حيث كثرت التساؤلات حول سبب وفاة علي جاسم آل علي

من هو علي جاسم آل علي ويكيبيديا

يعد جاسم آل علي من الشخصيات المعروفة والبارزة في دولة الإمارات المتحدة، حيث أنه شارك في الكثير من المناصب الكبيرة، وحقق من خلالها على إنجازات ضخمة، حيث تولى عضو المجلس الوطني ومدير عام شبكة أم القيوين الإذاعية، كما وأنه شارك في الكثير من الاعمال الخيرية، وفي الآونة الاخيرة اصبح اسمه ترند عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعد الإعلان عن وفاته

وفاة علي جاسم آل علي

تداول الكثير من نشطاء السوشيال ميديا عبر حسابتهم على التويتر في صباح يوم الإثنين الثامن من شهر أغسطس خبر وفاة علي جاسم آل علي عضو المجلس الوطني في الإمارات، والذي يعد من أقدم البرلمانيين على مستوى العالم، وذلك بعد وعكة صحية ألمت به أدى الى نقله الى المشفى لتلقي العلاج، وبعد فترة تم الإعلان عن وفاة علي جاسم آل علي، مما قدم الكثير التعازي والمواساة لأهل الفقيد.

موعد جنازة علي جاسم آل علي

بعد الإعلان عن وفاة علي جاسم آل علي زادت عمليات البحث حولموعد جنازة علي جاسم آل علي، حيث ستقام صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر مباشرة في مسجد جامع راشد بن أحمد المعلا في أم القيوين، والجدير بالذكر أن الشيه علي جاسم له عدد كبير من المحبين من داخل الامارات خارجها ويعد خبر وفاته من الاخبار الصادمة جدا والمؤلمة للكثير

حسب ما وردنا من قبل مراسلنا قبل قليل عن وفاة علي جاسم آل علي عضو المجلس الوطني ومدير عام شبكة أم القيوين الإذاعية، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية ألمت به، مما تم نقله الى المشفى على اثرها، و حيث ستقام صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر مباشرة في مسجد جامع راشد