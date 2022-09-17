حقيقة وفاة علي خامنئي المرشد الايراني ، انتشر على خبر وفاة علي خامنئي المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في جمهورية إيران، حيث انتشرت الأنباء الأولية عن خبر وفاته في جميع محافظات إيران وعبر منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية حول وفاة المرشد للأعلى للثورة الإيرانية وهذا ما دفع الكثير في العراق وإيران للبحث لتأكد من حقيقة وفاة علي خامنئي .

حقيقة وفاة علي خامنئي المرشد الإيراني

يعتبر علي خامنئي هو المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في جمهورية إيران وأنه من أبرز الشخصيات السياسية والدينية ويتمتع بنفوذ قوية في كافة الجمهورية الإسلامية وكان مرجعا لكافة السياسات التي انتهجتها إيران في الأوقات الأخيرة وقد نشرت بعض الشخصيات السياسية والدينية عن أنباء وفاة علي خامنئي المرشد الأعلى للثورة الاسلاميه في ايران .

هل توفى علي خامنئي

نشرت وسائل الإعلام الإيرانية في شهر ديسمبر لعام 2022 بأن حاله علي الخامنئي أنه يتمتع بصحة جيدة وأكد عضو مكتب المرشد الأعلى الإيراني نفي تلك الإشاعات التي تدور حول تدهور وضعه الصحي، وتحدثت وكالات الأنباء الإيرانية عن نفي الأخبار التي تدور حول تدهور حالته الصحية وكتب مهدي فضائلي عبر منصة تويتر بفضل الله وبدلاء المحبين السيد القائد خير ويقوم بتنفيذ خططه وفقا للجدول العادي ولكنه تداولت مواقع التواصل صورة لمرشد الايراني على خامنئي وهو يرقد على السرير المرض تظهر مدى تدهور صحته و مما جعل الكثير يسأل عن حقيقة وفاة على خامئني .

كم عمر علي خامنئي

يبلغ مرشد الثورة الإيرانية الإسلامية علي الخامنئين من العمر 81 عاما، وقد انتشرت الإشاعات في اللحظات الأخيرة لتدهور حالته الصحية بعد أن أكاد علي خامنئي من نقل السلطة إلى ابنه مجتبي خامنئي بعد ظهور حالته الصحية، ولعلا خبر نقل السلطة إلى ابنه هو الذي جعل الوكالات تنقل الإشاعات حول تدهور حالته الصحية ونقل خبر وفاة على خامئني .

علي خامنئي ويكيبيديا

ولد الإمام علي الحسيني الخامنئي عام 1939 في مدينة مشهد المقدسة وينتمي إلى عائلة علمائية، والده هو الحاج السيد جواد وهو من العلماء المجتهدين وكان يقيم مع جماعة كوهرشاد، وكان من المعروفين حتى توفاه الله تعالى في ذي القعدة 1406 عن عمر يناهز 93 عاما، وجدها هو السيد حسين الخامنئي.

عاش علي خامنئي طفلته برعاية والده وكان شديد الحب لأبنائه وإخوانه وكان يعيش في بدايته بين العصر والشدة حتى أنا ألتحق والكتاتيب وعمره خمس سنوات ودرس الابتدائية في دار التعليم الديني وكان من رجال الدين في جمهورية إيران.