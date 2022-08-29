وفاة عميد الحكام وأول حكم دولي في تاريخ الكرة التونسية الهادي السعودي، عميد الحكام التونسي المعروف بال هذا الهادي السعودي في ذمه الله وهذا ما تحدثت به وكالات الأنباء المحلية، وقد صرحت لجمعية التونسية لصيانة الروح الرياضية عبر صفحاتها الرسمية عن وفاة عميد الحكام التونسي وهو أول حكم دولي في تاريخ كرة القدم في تونس والمعروف بالهادي السعودي.

وفاة عميد الحكام وأول حكم دولي في تاريخ الكرة التونسية الهادي السعودي

صرحت الجمعية التونسية للروح الرياضية عبر موقعها الرسمي عن وفاة عميدها وعميد الحكام وهو أول حكم دولي في تاريخ كرة القدم التونسية والتي عرف باسم الهادي السعودي، ونعت الجمعية التونسية بهذه المناسبة الأليمة عبارات التعازي والمواساة إلى روح المرحوم راجية من الله -عز وجل- أن يتغمده برحمته الواسعة وعبر نادي الحكام ومتابعين وأحباء الهادي السعودي حزنهم ومواساتهم بوفاة الحكم الدولي عميد الحكام في جمهورية تونس العربية يوم الأحد الماضي.

حقيقة وفاة الهادي السعودي الحكم الدولي السابق

انتقل الحكم الدولي السابق الهادي السعودي إلى جوار ربه أمس يوم الأحد الماضي وهو عميد الحكام في كرة القدم التونسي وقد ولد في 25 نوفمبر لعام 1932 م وسيتم تشييع جثمانه الطاهر بعد صلاة عصر يوم الإثنين في مقبرة الجلاز بتونس.

من هو الهادي السعودي الحكم الدولي السابق

الحكم الدولي الهادي السعودي هو عميد الحكام في تونس وهو أول عميد والمعروف الهادي السعودي ولد في 25 من شهر نوفمبر عام 1932 وقد توفاه الله تعالى في الثامن والعشرين من شهر أغسطس 2022 م ويعتبر الهادي السعودي من أبرز صفوة الحكام في أفريقيا والعالم العربي بشكل كامل ويعتبره أول حكم تونسي التي تم تسجيل اسمه في مشاركة المونديال وكان ذلك في دولة الأرجنتين عام 1978 وشارك في العديد من الدورات العربية والدولية.

يعتبر الحكم الدولي السابق المعروف الهادي السعودي من أبرز الرياضيين والذي عرف باول حكم وعميد الحكام في جمهورية تونس والقرنية حتى إن توفاه الله -عز وجل- يوم الأحد الماضي وسيتم تشيع جثمانه الطاهر يوم الاثنين التاسع والعشرين من شهر أغسطس.