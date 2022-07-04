تفاصيل وفاة فتيات لعبة التعتيم على تيك توك، أثار التيك توك جدل كبير عبر الانترنت بعد اطلاق لعبة غريبة من نوعها، وهي لعبة تحدي التعتيم، والتي تعد من الألعاب المثيرة جدا، والتي أصابت جدلا كبير عبر السوشل ميديا، كما أنها متاحة للكبار والصغار، وتعد خطرة بشكل كبير على حياتهم، وهناك الكثير من الفتيات قد توفوا من أجل هذه اللعبة.

لعبة التعتيم على التيك توك

تعد لعبة التعتيم من الألعاب التي برزت في الفترة الأخيرة، وانتشرت بشكل كبير عبر السوشيال ميديا، كما لها عدة أسماء منها الحوت الأزرق، والوشاح الأزرق، ويمكن تحميلها من خلال تطبيق التيك توم، وتعد هذه اللعبة من الألعاب الخطرة جدا، مما أثارت جدلا كبيرا عبر منصات التواصل الإجتماعي، لأنها قد تسبب بعد حالات الوفاة والقتل لدى الكبار والصغار.

تفاصيل وفاة فتيات لعبة التعتيم على تيك توك

بعد الشهرة الضخمة التي حظيت بها لعبة الوشاح الأزرق عبر السوشل ميديا، وأصبحت محط أنظار الكثير من الأشخاص، أصبح العديد من رواد السوشيال ميديا يبحث عن لعبة التحميل وكيفية تحميلها، كما وأنها أثرت على الكثير من الصغار والكبار وسببت العديد من حالات وفاة فتيات لعبة التعتيم على تيك توك، وكان أبرزها الفتاة الإيطالية التي تبلغ عشر سنوات، التي تم الحصول عليها من قبل أهلها في الحمام، والشاب المصري أيضا وغيرهم الكثير.

مخاطر لعبة التعتيم على التيك توك

يعد تطبيق التيك توك من التطبيقات المليء جدا بالمخاطر والثغرات الأمنية المشبوهة، ويعد من التطبيقات التي يحفز التحديات الخطرة جدا، والتي قد تؤدي الى الهلاك، ومن أبرزها تحدي التعتيم، والتي تعتبر من التحديات الصعبة، كما أنه لا يمكن لعبها الا من خلال فتح كاميرا الهاتف، والاستجابة التي التحديات، وكما لها مستويات عدة، ومن أبرز مستوياتها كتم النفس لفترة طويلة جدا، ويعد هذا المستوى من أصعب المستويات والذي يؤدي الى وفاة العديد من الفنيات.

يعتبر تحدي التعتيم من التحديات الإلكترونية الخطرة التي انتشرت في الفترة الأخيرة عبر تطبيق التيك توك، والذي تسبب في الكثير من حالات القتل، وأكثرها الفتيات، وقد بينا بعد مخاطر هذا التحدي للكبار والصغار