بالفيديو: سبب وفاة فهد الرجعان المدير السابق لمؤسسة التأمينات الاجتماعية في الكويت، تصدر اسم فهد الرجعان محركات البحث بعد إعلان وسائل الإعلام الكويتية عن وفاة فهد الرجعان المدير السابق لمؤسسة التأمينات في لندن، حيث تفاعل الكثير مع هذا الخبر الصادم، والجدير بالذكر بأن فهد الرجعان يعتبر من الشخصيات المعروفة والبارزة جدا في السعودية، مما تساءل الكثير في التعرف على سبب وفاة فهد الرجعان.

من هو فهد الرجعان ويكيبيديا

يعد فهد رجعان أحد أبرز الشخصيات في المملكة العربية السعودية، من المةاليد 1948، ويلغ من العمر 74 سنة، حاصل على شهادة إدارة الاعمال من جامعة الأمريكية، عمل فهد في الكثير من المناصب ، وقد برع فيها وحقق الكثير من الإنجازات ومن أبزر المناصب التي قام بها المدير السابق لمؤسسة التأمينات الاجتماعية، حيث تعرض الفترة الأخيرة الى مرض خطير أدى الى نقله الى لندن لتلقي العلاج، ولم يمضي طويلا حتى تم الإعلان عن فهد الرجعان صباح يوم الثلاثاء .

سبب وفاة فهد الرجعان المدير السابق لمؤسسة التأمينات

يعد فهد رجعان أحد أبرز الشخصيات في المملكة العربية السعودية، من مواليد 1948، ويبلغ من العمر 74 سنة، حاصل على شهادة إدارة الأعمال من جامعة الأمريكية، عمل فهد في الكثير من المناصب ، وقد برع فيها وحقق الكثير من الإنجازات ومن أبرز المناصب التي قام بها المدير السابق لمؤسسة التأمينات الاجتماعية، حيث تعرض الفترة الأخيرة الى مرض خطير أدى الى نقله الى لندن لتلقي العلاج، ولم يمضي طويلا حتى تم الإعلان عن فهد الرجعان صباح يوم الثلاثاء .

فيديو وفاة فهد الرجعان

انتشر فيديو عبر منصات التواصل الإجتماعي لوفاة فقد الرجعان في مستشفيات لندن بعد تعرضه لوعكة صحية مؤلمة جدا، حيث انه توفي في مشافي لندن ، بعد أن فر من الكويت الى لندن بتهمة الفساد وغسيل الأموال التي واجهتها السلطات الكويتية قبل ثلاثين عام.

يعد فهد الرجعان شخصية كويتية الأصل يقيم في لندن، بعد فراره من الحكومة الكويتية أثناء اختلاس 800 مليون دولار، كما وأعلنت وسائل الإعلام الكويتية عن وفاة فهد الرجعان ، بعد تعرضه لوعكة صحية ألمت به.