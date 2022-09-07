سبب وفاة فهد الرجعان، في الساعات الماضية القليلة ضجت مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام المختلفة حول نبأ وفاة رائد الاعمال المشهور والبارز الكويتي فهد الرجعان مما لاقى هذا الخبر الجزن والأسى لدى محبيه ومتابعيه وهو من الشخصيات اللامعة بدولة الكويت وكان مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية واتهم رجل الاعمال فهد الرجعان باختلاس أموال هذه المؤسسة لاحد الجهات الحكومية بالكويت.

فهد الرجعان ويكيبيديا

فهد الرجعان رجل أعمال كويتي الأصل والجنسية، في منتصف السبعينيات من عمره، حيث ولد في الخامس والعشرين من ديسمبر عام 1948 م، وفي بداية مسيرته لم يكن مقيمًا بدولة الكويت حيث كان يتنقل بينها وبين المملكة المتحدة. درس الراجان قسم الإدارة، وبدأ حياته المهنية من خلال شركة الاستثمار الكويتية، والجدير بالذكر أنه عمل لفترة طويلة كرئيس للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في الكويت.

سيرة فهد الرجعان الذاتية

تتمثل سيرة رجل الأعمال الكويتي فهد الرجعان في النقاط التالية

الاسم الكامل فهد مزيد رجان الرجعان.

تاريخ الميلاد 25 ديسمبر 1948 م.

العمر 74 سنة.

مكان الميلاد مدينة الكويت العاصمة.

الاقامة متنقل بين الاقامة في الكويت والمملكة المتحدة.

المهنة رجل أعمال.

عمله السابق مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

الجنسية كويتي وبريطاني.

الحالة الاجتماعية متزوج.

اسم الزوجة منى محمد عبد العزيز الوزان.

عدد الاطفال غير معروف.

اللغة الأم العربية.

لغات أخرى الإنجليزية واللهجة الكويتية.

المؤهلات العلمية بكالوريوس إدارة أعمال.

ألما ماتر الجامعة الأمريكية في واشنطن.

سنوات العمل 1970 م حتى 2012 م.

سبب وفاة فهد الرجعان

سبب وفاة فهد الرجعان معاناته من المرض وفي الاونة الاخيرة تعرض لازمة قلبية حادة مما اسفرت بوفاته على الفور بدولة الكويت ، مما أدى إلى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وأعلنت وفاته رسميًا من قبل العديد من وسائل الإعلام المحلية والدولية، صباح اليوم الثلاثاء 6 سبتمبر 2022.

قضية اختلاس أموال فهد الرجعان

ووجهت لرجل الأعمال فهد الرجعان اتهامات باختلاس أموال لإحدى الجهات الحكومية في دولة الكويت. من قبل وزير المالية الكويتي، ومن قبل النيابة عام 2012 حتى هرب إلى الخارج بعد مصادرة أمواله.

أبرز مناصب فهد الرجعان

ومن أهم وأبرز مواقع فهد الرجعان ما يلي:

رئيس مجلس إدارة بنك الكويت المتحد.

منصب تنفيذي في شركة استثمارية في الكويت.

شغل فهد الرجعان منصب رئيس المجلس الاستشاري لشركة الوفرة للاستثمار.

شغل منصب عضو مجلس إدارة بيت الزكاة في الكويت.

رئيس مجلس إدارة البنك المصري الخليجي بالقاهرة.

رئيس مجلس إدارة شركة وفرة للاستثمار الدولي بالكويت.

رئيس الاتحاد العقاري الكويتي في مجال الاستثمار.

شغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الصناعي في الكويت.

مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

انتشر في الاونة الاخيرة وبالتحديد بصباح امس الثلاثاء خبر وفاة رجل الاعمال الكويتي الشهير فهد الرجعان وذلك بسبب تعرضه لوعكة وازمة قلبية اودت الى وفاته على الفور وكان يبلغ من العمر عن الوفاة قرابة 74 سنة وشغل الكثير من المناصب الهامة والمرموقة في دولة الكويت طوال مسيرته المهنية.