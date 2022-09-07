وفاة قيادي خالد عاشور في حزب مصري أثناء بث مباشر ( فيديو ) ، توفي القياده في حزب الوفد المصري الدكتور خالد عاشور في يوم الجمعة اثناء تواجده في حفل توزيع الجوائز في دورة الرياضة في محافظه البحيرة، حيث رصد البث المباشر اثناء تعليه المنصة الرئيسية، وتوفي فجأه اثناء اللقاء على الهواء مباشره، فاندفع العديد من الأشخاص لمحاولة انقاذه ولكن توافته المنية اثناء هذا الحادث.

سبب وفاة خالد عاشور

القيادي في حزب الوفد المصري خالد عاشور، شعر بتعب مفاجئ وكان يحاول الجلوس الا انه لم يستطع ففقد توازنه واختل توازنه وسقط على الأرض ليفارق الحياة وحاول على العديد من الأشخاص مساعدته اثناء وقوعه ولكنه توفي، ولم يستطع اي احد من إنقاذه، ففقد حزب الوفد ومنطقة البحيرة شخصية عظيمة قدمت للوطن والمواطنين المصريين الكثير، وقام بمساعدة العديد من الافراد في محافظة البحيرة التي يعيش فيها.

مراسم تشييع عضو حزب الوفد خالد عاشور

اثناء تشييع جنازه رئيس عضو حزب الوفد المصري خالد عاشور، ذهب رئيس حزب الوفد المصري السيد البدوي وعددا من القيادات في الحزب لحضور مراسم وتشييع جنازه المتوفي خالد عاشور ونعي أولاده وزوجته، وقال الرئيس لحزب الوفد ان خالد عاشور كان من ابرز القيادات في حزب الوفد وقدم الكثير للحزب وللشعب المصري.

وفاة قيادي خالد عاشور في حزب الوفد

ونشر الصديق المقرب للدكتور خالد عاشور خالد العزومي على الفيس بوك منشورا بعد وفاه خالد عاشور وقال فيه يا لها من فاجعه رحل الصاحب الكبير والاخ والصديق الأستاذ خالد عاشور عضو حزب الوفد في محافظه البحيرة، حيث انه لم يكن إلا صاحب، كان صاحب خلق رفيع تجده في كل المناسبات ويهنأ الصغير قبل الكبير ويصنع كروت التهاني لنا جميعا في الأعياد والمناسبات وانا لله وانا اليه راجعون.

نعى الشعب المصري القيادي في حزب الوفد المصري خالد عاشور في يوم الجمعة في الرابع من شهر سبتمبر عام 2022، وكان خالد عاشور من اكثر الناس اخلاصًا وحبًا للمواطنين المصريين وللوطن، ويهنأ الجميع في كل المناسبات ويقف مع الجميع في الافراح والأتراح.