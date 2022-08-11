فيديو وفاة لينا الهاني شقيقة الفنانة سارة الهاني بحادث مروع في الكويت، في الساعات الأخيرة تداولت وسائل الاعلان الكويتية خبر وفاة لينا الهاني شقيقة الفنانة سارة الهاني، وذلك بعد تعرضها لحادث سير مروع جدا، حيث عن خيم الحزن على قلوب محبيها وأقربائها، والجدير بالذكر بان لينا الهاني ناشطة اجتماعية كبير عبر منصات التواصل الإجتماعي، كما زادت عمليات البحث في التعرف على سبب وفاة لينا الهاني.

من هي لينا الهاني ويكيبيديا

تعد لينا الهاني من الشخصيات البارزة والمؤثرة جدا عبر منصات التواصل الإجتماعي، تعيش في دولة الكويت في الثلاثينات من عمرها، متزوجة ولها العديد من الأبناء تعمل لينا الهاني ناشطة اجتماعية، وتهتم بأعمال شقيقتها النجمة اللبنانية سارة الهاني ،وتدير متجر LUXURIA، في الساعات الأخيرة أصبح اسها ترند عبر منصات التواصل الإجتماعي بعد الإعلان عن وفاتها بحادث سير مروع في الكويت.

سبب وفاة لينا الهاني شقيقة الفنانة سارة الهاني

أعلنت وسائل الإعلام الكويتية صباح يوم الخميس الحادي عشر من شهر أغسطس وفاة لينا الهاني شقيقة الفنانة سارة الهاني بعد تعرضها الى حادث سير مروع ادى الى نقلها الى المشفى لتلقي العلاج، ولكن قدر الله أن يتم الإعلان عن وفاتها، حيث خيم الحزن في قلوب متابعينها، والجدير بالذكر لينا الهاني ناشطة كبيرة عبر الانستقرام وتعمل في إدارة متجر LUXURIA.

فيديو وفاة لينا الهاني

انتشر فيديو خاص بوفاة لينا الهاني بعد تعرضها الى حادث مؤلم جدا في الكويت، حيث زادت عمليات البحث لمشاهدة فيديو وفاة لينا الهاني.

إنستقرام لينا الهاني

تمتلك لينا الهاني العديد من الحسابات الشخصية الخاصة بها، ومن أبرز حسابتها حسابها على الانستقرام، حيث يتابعها عدد كبير من المتابعين من كافة الوطن العربي، كما تقوم بنشر بعض صورها الخاصة عبر حسابها، مما يتفاعل معها الكثير من المتابعين، وفي الآونة الأخيرة تم نشر خبر وفاة لينا الهاني سرعان ما انتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

في الساعات الأخيرة انتشر فيديو وفاة لينا الهاني شقيقة الفنانة سارة الهاني في الكويت، حيث يحتوي الفيديو على مشاهدة مروعة جدا، مما تفاعل الكثير من رواد السوشيال ميديا مع هذا الفيديو، والدعاء لها بالرحمة.