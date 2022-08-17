سبب وفاة محمد حسين عبد الرحيم الفنان العراقي واهم المعلومات، تناقلت منصات التواصل الإجتماعي في صباح يوم الأربعاء خبر وفاة محمد حسين عبد الرحيم حيث تفاعل الكثير مع هذا الخبر مؤلم والصادم، والجدير بالذكر بأن محمد حسين عبد الرحيم أحد أبرز الشخصيات الفنية المعروفة والمشهورة، والذي قام بالمشاركة في الكثير من الأعمال الفنية الرائعة، مما تسائل الكثير حول سبب وفاة الفنان محمد حسين عبد الرحيم.

من هو محمد حسين عبد الرحيم ويكيبيديا

يعد محمد حسين عبد الرحيم. احد أبرز الشخصيات المشهورة والمعروفة في العراق، كما ويعد ممثل كوميدي كبير، وله العديد من الأعمال التي حقق من خلالها على صدى واسع في الساحة الفنية، ولد الفنان محمد حسين عام 1955، ويبلغ من العمر 67 عام، اتجه محمد حسين عبد الرحيم الى مجال الفن، وشارك في العديد من الأفلام والتي كان أبرزها فيلم مكان في الغد وفيلم العمارة 13، بالإضافة الى أنه شارك في الكثير من المسلسلات الرائعة والضخمة، استطاع الفنان حسن أن يكون قاعدة كبيرة من الجمهور من كافة الوطن العربي بسبب أعماله، وفي الآونة الاخيرة تناقلت منصات التواصل الإجتماعي خبر وفاة محمد حسين عبد الرحيم.

سبب وفاة محمد حسين عبد الرحيم

تداول نشطاء السوشيال ميديا ومنصات التواصل الإجتماعي خبر وفاة محمد حسين عبد الرحيم وبعد التأكد من الخبر تبين بأن كافة الأخبار التي تفيد بوفاة محمد حسين عبد الرحيم عارية عن الصحة، ومجرد إشاعات، كما وقد خرج ابنه يوم أمس في تصريح صحفي له ويفيد ينفي وفاة والدة محمد حسين، وقال بأن والده بصحة جيدة،وقد بعث رسالة شكر لرئيس مصطفى الكاظمي لتواصله مع العائلة للاطمئنان عن حالة والده وبين بعدم تداول مثل هذه الأخبار.

ما هو مرض محمد حسين عبد الرحيم

يعاني الفنان العراقي محمد حسين عبد الرحيم الكوميدي، من مرض ولكن لم يتم الإعلان عن طبيعة المرض الفنان محمد حسين، رغم بعض التقارير تفيد باصابة الفنان العراقي محمد حسين مرض عضال ، ولكن لم يتم التأكيد ذلك، وقد شاع في الساعات الاخيرة عن وفاة محمد حسين عبد الرحيم الفنان العراقي وقد تبين كل ما تم إشاعته مجرد اشاعات لنشر البلبلة عبر السوشيال ميديا.

محمد حسين عبد الرحيم شخصية عراقية الجنسية، من مواليد 1955 يعمل في مجال الفن والكوميديا، لمع اسمه في الوسط الفني، وفي الآونة الأخيرة أصبح اسمه ترند بعد الإعلان عن وفاة محمد حسين عبد الرحيم وتبين بعد ذلك أن الخبر عاري عن الصحة