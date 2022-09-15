وفاة مسؤول كبير فِيْ التعاون بـ”حادث دهس”.. صدمة تهز الشارع السعودي

تلقت الكرة السعودية رعبا كبيرا، فِيْ الساعات الأخيرة من يوم الأربعاء، بوفاة أحد أبرز مدربي نادي التعاون.

ويقدم التعاون مستويات كبيرة فِيْ الموسم الرياضي الحالي 2022-2023. احتل مؤقتا المركز الخامس فِيْ جدول روشان للمحترفِيْن السعودي برصيد 7 نقاط فِيْ 3 مباريات.

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يستعد سكري القصيم لمواجهة فريق نادي الدمك الكروي الأول، مساء السبت المقبل، فِيْ الجولة الرابعة من مسابقة دوري روشان السعودي 2022-2023.

وفاة النائب السابق لرئيس نادي التعاون

وفِيْ هذا السياق، أعلن الإعلامي الرياضي وليد الفرج، الأربعاء، وفاة طارق العيدان نائب رئيس نادي التعاون السابق.

وكشف الفراج من خلال برنامجه “أكشن مع وليد” عَنّْ وفاة العيدان الذي يعتبر من أفضل الرياضيين فِيْ القصيم. وصل فِيْ حادث اصطدام وهرب.

من جانبه أعرب سعود الرشودي رئيس نادي التعاون عَنّْ حزنه العميق على “وفاة” العيدان، مقدماً تعازيه لأسرته.

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وكتب الرشودي عبر حسابه الرسمي بموقع التدوين المصغر “تويتر” “إنا لله وإنا إليه راجعون، رحم الله الأخ نجيب طارق العيدان”.

وأضاف رئيس نادي التعاون “عرفناه على شهامته وحنانه، أسأل الله أن يرزق الفقيد برحمته الشديدة ويسكن فِيْ حدائقه الشاسعة .. أعمق التعازي لأهله وأهله ومحبيه. وكل أسرة العيد الكريمة “.