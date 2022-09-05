وفاة مشهُورة “تيك توك” تانيا باردازي بعد حادث قفز مظلي

لقيت نجمة تيك توك الكندية، تانيا باردازي، مصرعها فِيْ حادث قفز بالمظلات فِيْ تورنتو، عَنّْ عمر يناهز 21 عامًا، بعد انكسار مظلتها عَنّْدما حاولت القفز بمفردها لأول مرة، من ارتفاع يصل إلَّى 1200 متر، وفقًا للتقرير. صحيفة بريطانية، ديلي ميل.

أصدرت Sky Dive Toronto، شركة القفز بالمظلات التي نظمت مغامرة الفتاة، بيانًا قالت فِيْه “فتحت باردازي مظلتها بعد فوات الأوان أثناء تحليقها جوًا خلال أول جلسة تدريبية فردية لها”.

وأضافت الشركة “توفِيْ طالب القفز بالمظلات البالغ من العمر 21 عامًا متأثرًا بإصابات قاتلة نتيجة لحالة طارئة حيث سقطت المظلة الرئيسية بسرعة منخفضة على الأرض بعد تجاوز الوقت والارتفاع اللازمين لتضخيم المظلة الاحتياطية. “

تلقت تانيا بردازي تعليمها فِيْ الثانوية

كان بادازي قد علم مسبقًا بقفزة المظلة الثانوية فِيْ حالة فشل القفز الرئيسي، لكن لم يكن من الواضح سبب عدم نجاح أي منهما، وتم نقل الفتاة، التي وصلت إلَّى الدور نصف النهائي من مسابقة ملكة جمال كندا للمراهقين فِيْ عام 2017، إلَّى المستشفى على الفور. بعد أن سقطت، حيث أعلنت وفاتها هناك.

وذكر البيان أن “فريق الشركة يعمل حاليا مع الشرطة فِيْ تحقيقاتهم، مما يبرز أن الشركة تأثرت بشدة بهذا الحادث، حيث قاموا بتحسين برنامج تدريب الطلاب لأكثر من 50 عاما”.

كان لدى Badazi حوالي 100000 متابع على “Tik Tok”، حيث نشر مقاطع فِيْديو مختلفة عَنّْ الفضاء وتاريخ الفن وعلم الحيوان، وكان أحدث مقطع له مؤرخًا فِيْ 22 أغسطس.

قالت صديقتها ميلودي أوزجولي، “كانت أذكى فتاة ذات عقل لامع.” “كلنا نتذكرها ليس فقط لجمالها الساحر، ولكن أيضًا لعقلها اللامع وبعد نظرها.”

كَمْا شارك أوزغولي منشورًا عاطفِيًْا مليئًا بصور تانيا بردازي. وكتب فِيْ تعليق على منشوره على إنستغرام “جميلة تانيا”. “فِيْ الوقت الحالي، ليس لدي كلمات. كل ما يمكنني قوله هُو أنني سأفتقدك إلَّى الأبد “.