توفِيْ الملياردير البرازيلي، الملقب بـ “ملك البرتقال”، خوسيه لويس كوترال، بشكل طبيعي فِيْ لندن يوم الأربعاء، عَنّْ عمر يناهز 75 عامًا.

جاء ذلك وفق بيان صادر عَنّْ عائلة الملياردير خوسيه لويس كوترال الذي أسس شركة لتصدير عصير البرتقال إلَّى مختلف أنحاء العالم.

سفر التكوين كوترال

عَنّْدما كان صبيًا صغيرًا، عمل كوترال لدى والده، الذي كان تاجرًا ومزارعًا للبرتقال، فِيْ ساو باولو، البرازيل.

فِيْ عام 1967، عَنّْدما كان يبلغ من العمر 21 عامًا، أسس هُو ووالده مزرعة البرتقال Sucocítrico Cutrale، التي نمت لتصبح واحدة من المزارعين الرائدين لعصير البرتقال، وتصدير عصير البرتقال فِيْ جميع أنحاء العالم.

كانت شركتا العصير Minute Maid و Simply Orange من بين العملاء الرئيسيين الذين يتعاملون مع مزارع Cotral.

فِيْ منتصف التسعينيات، اشترت الشركة مصانع معالجة البرتقال فِيْ فلوريدا من شركة كوكا كولا. لم تكشف شركة Sucocítrico Cutrale عَنّْ إيراداتها، حيث قدّرها البعض بمبلغ 4 مليارات دولار.

وقالت عائلته فِيْ بيان، وفقا لمجلة فوربس الشرق الأوسط، إن خوسيه لويس كوترال كان “رجلاً قليل الكلام وملتزمًا للغاية، ولديه مهارات قوية فِيْ التعامل مع الآخرين، فضلاً عَنّْ كونه خبيرًا فِيْ مجال الأعمال”.

استثمارات كوترال

استثمر Cotral فِيْ مجموعة واسعة من الشركات، والتي امتدت إلَّى السلطات والمشروبات والوجبات الخفِيْفة والخدمات اللوجستية والعقارات والخدمات المالية والرعاية الصحية، وفقًا للبيان.

فِيْ عام 2015، استحوذ هُو والملياردير البرازيلي جوزيف سافرا (المتوفى عام 2022) على شركة الموز Chiquita Brands International مقابل 1.3 مليار دولار.

هذه المجموعة، التي تسمى الآن Chiquita Holdings، حققت عائدات تبلغ حوالي 3.1 مليار دولار فِيْ عام 2022، وهُو العام الأخير الذي تتوفر عَنّْه البيانات المالية.

دعوى قضائية

فِيْ عام 2016، كشفت وكالة مكافحة الاحتكار البرازيلية، المعروفة باسم Cade، بعد دعوى قضائية ضخمة استمرت 18 عامًا أنها توصلت إلَّى تسوية بقيمة 88 مليون دولار مع العديد من منتجي عصير البرتقال، الذين اتهموا بالتواطؤ لخفض الأسعار المدفوعة لمزارعي الفاكهة.

كانت Sucocítrico Cutrale من بين هؤلاء المنتجين، وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال، لكنها لم تعلق على التسوية فِيْ ذلك الوقت.

فِيْ تشرين الثاني (نوفمبر) 2022، أعلنت شركة المحاماة البريطانية PGMBM، التي مثلت 1500 مزارع برتقالي برازيلي، أن حكَمْ المحكَمْة العليا قد مكّنها من المضي فِيْ دعوى قضائية فِيْ إنجلترا ضد خوسيه لويس كوترال وابنه خوسيه لويس كوترال الابن.

وتسعى الدعوى للحصول على تعويضات للمزارعين، الذين ادعوا أن كوترال شارك فِيْ اتفاق غير قانوني لقمع الأسعار، وأجبر الآلاف على التوقف عَنّْ العمل، ولم تتم مقاضاتهم بعد.

وقال متحدث باسم خوسيه لويس كوترال فِيْ بيان “هذه المحاكَمْة ليست سوى مثال على تسوق المدعين فِيْ المحافل الدولية، حيث يحاولون تخليص أنفسهم من الإجراءات البرازيلية المطولة، والتي من خلالها لم يتمكنوا من إثبات أنفسهم”.

وأضاف إنها محاولة واهِيْة لتطبيق القانون البرازيلي فِيْ المملكة المتحدة. جهُود PGMBM معقدة، وممولة تمويلًا جيدًا، ولكنها محاولة غير مثمرة لإحياء المطالبات التي سمعَنّْاها بالفعل فِيْ البرازيل.

إرث كوترال

يعود إرث كوثرال إلَّى زوجته روزانا وثلاثة أطفال – جونيور وهنريك وغراتزيلا – وستة أحفاد.

قدرت فوربس ثروة الملياردير البرازيلي خوسيه لويس كوترال بنحو 1.9 مليار دولار.